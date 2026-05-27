Zelensky réclame plus de missiles Patriot à Trump

Macron appelle Loukachenko

Le président Emmanuel Macron a exhorté dimanche son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko à ne pas laisser son pays être «entraîné» dans la guerre de la Russie en Ukraine lors d'un échange par téléphone, selon l'entourage du chef de l'Etat français.

Le président Macron «a souligné les risques qu'il y avait pour la Biélorussie à se laisser entraîner dans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine», auprès d'Alexandre Loukachenko, selon cette source. «Il a aussi engagé Alexandre Loukachenko à faire les gestes nécessaires pour améliorer les relations entre la Biélorussie et l'Europe», selon cette même source.

Un communiqué de la présidence bélarusse dimanche indique seulement que «les deux chefs d'Etat ont discuté des problématiques régionales ainsi que des relations de la Biélorussie avec l'UE et avec la France en particulier» et que l'appel a eu lieu «à l'initiative de la partie française».

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Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine dit craindre que la Russie n'utilise le Bélarus pour lancer une nouvelle offensive à partir du nord, y compris en direction de la capitale, et a annoncé un renforcement de ses défenses dans sa région frontalière.

Source: AFP