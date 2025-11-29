DE
Sa flotte fantôme affaiblie
Un pétrolier de Poutine aurait été «attaqué» par un drone

Un pétrolier de la flotte fantôme russe a été attaqué par un drone naval au large de la Turquie. Le navire Virat a subi des dommages mineurs lors de deux attaques consécutives, sans faire de victimes parmi l'équipage.
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Vladimir Poutine au Kremlin, le 28 novembre 2025 à Moscou, en Russie.
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse

Un pétrolier naviguant au large des côtes turques en mer Noire a été attaqué samedi matin par un drone naval, après avoir déjà été la cible d'une attaque similaire vendredi soir, a annoncé le ministère turc des Transports.

«Le navire nommé Virat, attaqué par des engins sans équipage à environ 35 milles nautiques (environ 65 kilomètres, ndlr) des côtes de la mer Noire, a de nouveau été attaqué ce matin par des véhicules marins sans équipage», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le navire, battant pavillon gambien et considéré comme appartenant à la flotte fantôme russe, «a subi des dommages mineurs sur son flanc tribord, au-dessus de la ligne de flottaison», a précisé le ministère, soulignant qu'«aucun incendie ne s'est déclaré à bord et (que) l'équipage est sain et sauf».

Embargo occidental contourné

«Les équipes de secours maintiennent une distance de sécurité avec le navire, faute d'appels d'urgence», ajoute le ministère. Un deuxième pétrolier battant lui aussi pavillon gambien, en route pour la Russie, avait pris feu vendredi soir à 28 milles (52 km environ) des côtes turques à la suite d'une explosion, selon les autorités turques.

Vingt-cinq membres d'équipage de ce navire, le Kairos, ont été évacués sains et saufs, a indiqué samedi le ministre turc des Transports, Adbulkadir Uraloglu.

Les deux pétroliers font l'objet de sanctions occidentales en raison de leur transport de pétrole depuis les ports russes, malgré l'embargo décrété après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

