Donald Trump est vivement critiqué, y compris dans son propre camp, après avoir condamné une prétendue attaque ukrainienne contre la résidence de Vladimir Poutine. Sur X, le républicain Don Bacon a notamment appelé le président à vérifier les allégation du Kremlin.

Un élu républicain dézingue Trump pour sa crédulité face à Poutine

Janine Enderli

Les critiques pleuvent sur Donald Trump. En cause: sa condamnation hâtive d'une prétendue attaque ukrainienne contre une résidence de Vladimir Poutine. «Ce n’est pas le bon moment pour faire quelque chose de ce genre», a déclaré lundi le président américain, qui s'est dit «très énervé» par l'incident présumé, relaté par Moscou, avant d'être démenti par Kiev.

Ces propos ont immédiatement suscité une vague d'indignation, y compris dans les rangs du Parti républicain. Dans un message posté lundi sur le réseau social X, le député Don Bacon n'a pas caché sa colère: «Le président Trump et son équipe devraient d'abord vérifier les faits avant d'attribuer des responsabilités. Poutine est connu pour mentir ouvertement.»

Une attaque «improbable»

L'élu républicain, connu pour ses positions critiques vis-à-vis de Donald Trump, s’était déjà opposé à plusieurs reprises à la ligne du président sur l’Ukraine. Son message a suscité de nombreuses réactions, beaucoup d’internautes semblant partager sa défiance à l'égard de Poutine.

De son côté, l'Institut américain pour l'étude de la guerre juge improbable une attaque ukrainienne contre une résidence du chef du Kremlin. Les experts du think tank soulignent sur X que les circonstances de cet épisode présumé ne correspondent pas aux modes opératoires habituels des opérations ukrainiennes sur le territoire russe.