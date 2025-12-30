C'est une invective très grave: l'ancien chef d'Etat russe, Dmitri Medvedev, a menacé de mort Volodymyr Zelensky sur Telegram. Des insultes aussi violentes sont inhabituelles, même pour ce dirigeant réputé intransigeant.

Le bras droit de Poutine dérape et menace Zelensky de mort

Janine Enderli et Keystone-SDA

Dmitri Medvedev est connu pour son franc parler, mais sa dernière déclaration est exceptionnellement violente. L'ancien chef d'Etat russe a menacé de mort le président ukrainien Volodimir Zelensky sur Telegram, dans un texte truffé d'insultes.

Dans sa publication en russe, Dmitri Medvedev écrit que Zelensky, dans son discours de Noël, a souhaité la mort d'«un homme» – probablement le chef du Kremlin Vladimir Poutine. «Tout le monde sait qu'il ne souhaite pas seulement la mort d'un 'homme', mais de nous tous et de notre pays. Et non seulement il le souhaite, mais il a ordonné des attaques massives», a affirmé l'actuel vice-président du Conseil de sécurité russe. «Je n'écrirai pas ici sur sa mort violente, même si la Faucheuse est souvent aux trousses de ce vaurien ces derniers temps.»

Parmi des difformités

Dmitri Medvedev a ajouté qu'après la mort imminente de Zelensky, son corps embaumé devrait être exposé «à des fins scientifiques» dans le cabinet d'art de Saint-Pétersbourg. Pour rappel, au 18e siècle, dans ce cabinet de curiosités, le tsar Pierre Ier collectionnait des spécimens de sciences naturelles, dont certains avec de nombreuses difformités.

La veille de Noël, Zelensky avait déclaré dans son discours que si chaque Ukrainien avait un voeu à formuler, ce serait sans doute «qu'il meure». Il n'a pas cité de nom, mais dans le contexte, cela ne peut se rapporter qu'à Poutine. «Mais lorsque nous nous adressons à Dieu, bien sûr, nous demandons bien plus. Nous demandons la paix pour l'Ukraine», avait poursuivi Zelensky.

Une attaque de drones présumée

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé lundi l'Ukraine d'avoir lancé une attaque de drones contre la résidence de Poutine, ce que Kiev a immédiatement démenti.

Depuis le début de la guerre d'agression russe en février 2022, les deux parties ont toujours évité les cibler de frapper la résidence du chef d'Etat adverse. Les forces spéciales russes avaient traqué Zelensky au cours des premiers jours de la guerre. De nombreux projets d'attentats russes ont été déjoués, selon les services de sécurité ukrainiens.