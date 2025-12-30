Le gouvernement russe prévoit de vendre aux enchères l'aéroport moscovite de Domodedovo début 2026. Ce site, nationalisé récemment pour son «influence étrangère», était auparavant le seul grand aéroport privé de la capitale.

Poutine va jusqu'à vendre un aéroport pour financer la guerre

Une vente aux enchères pour la privatisation de l'aéroport moscovite de Domodedovo aura lieu «dès le début de l'année» 2026, a annoncé mardi le ministre russe des Finances Anton Silouanov à la télévision publique.

«Nous avons beaucoup travaillé sur cet actif. L'année prochaine, dès le début de l'année, le paquet (d'actions) correspondant sera mis aux enchères, des enchères ouvertes», a affirmé le ministre, assurant qu'il «y a des intéressés, il y a des investisseurs».

La totalité des actions de l'aéroport de Domodedovo, l'un des principaux de Moscou avec ceux de Chérémétiévo et Vnoukovo, avait été transférée à l'Etat par la justice russe il y a quelques mois, un tribunal de la région de Moscou ayant statué qu'il se trouvait «sous influence étrangère».

Un actif stratégique

Le Parquet, cité en juin par le média russe RBC, avait accusé deux des principaux actionnaires, Dmitri Kamenchtchik et Valeri Kogan, de suivre «la politique agressive d'Etats occidentaux souhaitant infliger une défaite stratégique à la Fédération de Russie en causant des dommages à son économie».

Domodedovo, situé au sud de Moscou, était le seul grand aéroport privé de la capitale. Depuis l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine lancée en 2022, l'Etat russe a saisi des milliards de dollars d'actifs, notamment des filiales de firmes étrangères ayant quitté le pays après les sanctions internationales prises contre Moscou.