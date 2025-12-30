Moscou accuse Kiev d'une attaque de drones contre la résidence de Poutine

La Russie a accusé lundi l'Ukraine d'avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, prévenant que Moscou allait «réviser» sa position dans les négociations sur la résolution du conflit en Ukraine.

Dans la nuit, «le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste utilisant 91 drones contre la résidence d'Etat du président» Vladimir Poutine, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sur Telegram, mettant en garde contre des «représailles» et affirmant que, si elle ne comptait pas se «retirer du processus de négociations avec les Etats-Unis», «la position de la Russie sera révisée».

Le président ukrainien n'a pas tardé à réagir. «Encore un mensonge de la Fédération de Russie», a dénoncé Volodymyr Zelensky lors d'un échange virtuel avec des journalistes, estimant que Moscou «prépare simplement le terrain pour mener des frappes, probablement sur la capitale et probablement sur des bâtiments gouvernementaux».

Le dirigeant ukrainien a également accusé la Russie de «miner» les efforts diplomatiques entre Kiev et Washington.