Le calendrier 2026 consacré à Vladimir Poutine présente, mois après mois, un président mis en scène sous toutes ses facettes. Derrière ces images anodines se dessine un outil de communication rodé, pensé pour renforcer le récit du chef du Kremlin.

Judoka, pianiste ou coach: le calendrier insolite de Poutine est sorti

Judoka, pianiste ou coach: le calendrier insolite de Poutine est sorti

Solène Monney Journaliste Blick

En janvier, Vladimir Poutine pose à califourchon… sur une motoneige, légendée: «La frontière de la Russie est sans fin.» En février, il renverse son partenaire de judo et affirme: «Je suis une colombe, mais j’ai des ailes de fer très puissantes.» Le ton est donné: le calendrier 2026 consacré au patron du Kremlin est arrivé.

Chaque mois décline une facette soigneusement mise en scène: chef puissant, croyant dévoué, sportif extrême, historien appliqué, ami des chiens ou coach de vie. Cette année, aucune photo torse nu sur un cheval ou séance de pêche. Si l'objet peut prêter à sourire, il relève surtout d’une stratégie de communication. «Ils présentent Poutine comme une figure emblématique […] le symbole vivant du quotidien de chacun», analyse Fiona Hill, spécialiste de la Russie interrogée par le «New York Times».

Pas de guerre, mais pas sans message

Aucune image ne renvoie au conflit en Ukraine. En revanche, plusieurs citations glorifient la puissance russe face à un voisin plus petit. On peut y lire par exemple: «La Russie est devenue beaucoup plus forte ces deux ou trois dernières années parce que nous devenons un pays véritablement souverain.»

Ces calendriers, édités par plusieurs maisons et vendus un peu plus de 2,80 francs, circulent partout: salles de classe, bureaux de poste, administrations et, bien-sûr, dans les foyers.

«Populiste et autoritaire»

S’il paraît anodin, l’objet remplit une fonction politique claire, explique Maxim Trudolyubov, ancien rédacteur en chef exilé après le début de la guerre. «C’est un empire dirigé par un empereur au pouvoir depuis des décennies. Cela doit symboliser la stabilité, la prévisibilité, malgré une réalité bien différente.»

Pour Fiona Hill, ce branding relève d’une logique «populiste et autoritaire» omniprésente. Rien de comparable en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Suisse, où l’exposition narcissique du pouvoir reste limitée.

Poutine en coach de vie

Poutine multiplie les rôles. Rêveur au piano, costume sombre et citation bolchévique sur le travail manuel. Chasseur-philosophe affirmant: «Ma recette pour l'énergie: peu dormir, beaucoup travailler et ne pas se plaindre.» Et même une pointe d’humour grinçant: «Il est contre-productif de faire l’autruche, car quelque chose finira toujours par ressortir.»

Cette édition 2026 se veut plus «soft». Fini les images de super-héros : pas de vol en deltaplane avec les oiseaux migrateurs ni de plongée miraculeuse dévoilant une urne grecque au fond de la mer Noire.

Les calendriers ont commencé à apparaître peu après son arrivée au Kremlin en 2000, avant de devenir un véritable phénomène de masse dès 2011. Un objet banal en apparence, mais qui rappelle chaque année comment le pouvoir russe orchestre minutieusement l’image de son dirigeant.