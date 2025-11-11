Dernière mise à jour: il y a 47 minutes

Une vidéo récente du président russe relance les spéculations sur une potentielle maladie cachée. Ce n'est pas la première fois que la santé de Poutine fait débat. Le Kremlin a toujours rejeté ces allégations.

Une vidéo explosive sème le doute sur la santé de Poutine

Les mains de Vladimir Poutine ont été scrutées à la loupe par les internautes, alors qu'il discutait d'une potentielle interdiction de la cigarette électronique. Dans une vidéo publiée ce dimanche 9 novembre, certains affirment voir ses mains anormalement «gonflées», aux «veines saillantes», et maintenues «crispées» le long du corps. La peau semblerait aussi plus ridée et décolorée que sur le reste de son corps. De quoi relancer, une fois encore, le débat sur l’état de santé du dirigeant russe de 73 ans.

Alors que Poutine cultive l’image d’une santé robuste, les spéculations sur une possible maladie se multiplient depuis le début de l’invasion de l’Ukraine. Des allégations que le Kremlin a maintes fois démenties.

«Quelque chose cloche»

Sur les réseaux sociaux, des internautes soupçonnent une pathologie neurologique, Parkinson est fréquemment cité ou même un cancer. Le présentateur ukrainien Dmytro Gordon estime que ses poings paraissent «douloureux». «Il y a quelque chose qui cloche avec les mains de Poutine», renchérit Anton Gerashchenko, ancien conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur.

D’autres observateurs n’y voient rien d’alarmant, seulement les effets ordinaires du vieillissement cutané que Poutine essaie de dissimuler, soupçonné d'avoir recours à la médecine esthétique. Le Kremlin, lui, balaie régulièrement ces hypothèses en les qualifiant de «blagues».

D'autres «preuves»?

Les mains de Poutine avaient déjà fait débat durant la première année de la guerre en Ukraine: une tache sombre apparue lors d’une visite militaire avait interpellé, tout comme des photos laissant supposer des marques de perfusion.

Par ailleurs, plusieurs vidéos donnent l’impression qu’il peine à rester immobile: on le voit se balancer, bouger sans cesse ou s’agripper à des objets pour se stabiliser. En avril 2022, face à l’ex-ministre de la Défense Sergueï Choïgou, une séquence l’a montré cramponné à une table, avec des tremblements supposés des pieds, nourrissant l’hypothèse de Parkinson. En novembre 2024, lors d’une conférence de presse à Astana au Kazhakstan, ses jambes semblent effectuer des mouvements saccadés tandis qu’il s’agrippe au bureau, avant de chercher à se stabiliser.

En octobre 2024, le Kremlin avait déclaré que Poutine n'avait aucun problème de santé après deux semaines d'absence publique. Le Kremlin avait précisé que Poutine s'était rendu dans un hôpital de Moscou pour des examens médicaux.

L'avis des médecins

Ces incidents ont conduit certains médecins occidentaux à formuler des hypothèses, sans consensus. Le Dr Bob Berookhim, urologue à New York, souligne au «Daily Mail» que «plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de tels mouvements, notamment la maladie de Parkinson ou d’autres affections neurologiques». Il rappelle toutefois qu’aucun diagnostic sérieux ne peut être posé à partir de quelques secondes de vidéo.

Le Kremlin n’a pas commenté les allégations les plus récentes. Cette vidéo survient deux mois après un échange révélé par erreur entre Poutine et Xi Jinping sur des innovations biologiques censées prolonger la longévité, jusqu’à 150 ans, selon eux. Reste une question, brûlante: Poutine n’étant pas éternel, qui pourrait lui succéder?