DE
FR

La menace de Poutine
Le Royaume-Uni a une idée pour appâter ses jeunes dans l'armée

Le Royaume-Uni lancera en mars 2026 un programme pilote pour former 150 jeunes de moins de 25 ans à l'armée. L'objectif est de rétablir le lien entre la société et les forces armées, selon le ministre John Healey.
Publié: il y a 22 minutes
Le roi Charles reçoit le président allemand lors de sa visite d'Etat à Londres, le 3 décembre 2025. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Avalon.red
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les forces armées britanniques vont lancer en mars un programme permettant à des personnes de moins de 25 ans de suivre une formation rémunérée d'un an dans leurs rangs, a annoncé samedi le ministère de la Défense, qui espère attirer davantage de jeunes dans l'armée.

A lire aussi
Moins de la moitié des Suisses soutiennent le service obligatoire
Les Suisses divisés
Ce nouveau sondage est un coup dur porté à l'armée suisse
Macron veut renvoyer les jeunes Français dans les casernes
Service militaire, le retour
Macron veut renvoyer les jeunes Français dans les casernes

Ce programme pilote concernera dans un premier temps 150 personnes mais le gouvernement espère, «à terme», l'étendre pour offrir plus de 1000 places.

Il s'inscrit dans «notre volonté de reconnecter la société et nos forces armées», a déclaré le ministre de la Défense John Healey, cité dans un communiqué.

La menace de Poutine

Alors que le service militaire n'existe plus au Royaume-Uni depuis 1960, le chef d'état-major des armées britanniques Richard Knighton a prévenu le 15 décembre que «davantage de personnes» devaient être «prêtes à se battre», face à la montée des menaces, en particulier de la Russie.

«C'est une nouvelle ère dans la défense», a souligné John Healey dans le communiqué. Dans le cadre du nouveau programme, des jeunes recevront une formation au sein des armées de terre, de l'air ou de la marine. Le gouvernement n'a pas précisé le montant de la rémunération qu'ils recevront.

Le programme «permettra aux jeunes Britanniques de découvrir les compétences et les formations incroyables proposées» par l'armée, s'est félicité John Healey. Les compétences acquises les aideront à «réussir aussi bien dans une carrière militaire que civile», selon le communiqué. A l'issue de la formation, ils pourront décider de rester ou non dans l'armée.

Ce programme est présenté alors que le débat sur le service militaire monte dans plusieurs pays européens. Le président français Emmanuel Macron a annoncé fin novembre qu'il ressuscitait un «service national» de dix mois pour les jeunes majeurs, qui sera «purement militaire» et volontaire, censé «répondre aux besoins des armées» face aux menaces russes et aux risques accrus de conflit. L'Allemagne a réintroduit un service militaire d'au moins six mois basé sur le volontariat pour les hommes et femmes de 18 ans.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus