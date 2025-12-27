Le Royaume-Uni lancera en mars 2026 un programme pilote pour former 150 jeunes de moins de 25 ans à l'armée. L'objectif est de rétablir le lien entre la société et les forces armées, selon le ministre John Healey.

Le Royaume-Uni a une idée pour appâter ses jeunes dans l'armée

Les forces armées britanniques vont lancer en mars un programme permettant à des personnes de moins de 25 ans de suivre une formation rémunérée d'un an dans leurs rangs, a annoncé samedi le ministère de la Défense, qui espère attirer davantage de jeunes dans l'armée.

Ce programme pilote concernera dans un premier temps 150 personnes mais le gouvernement espère, «à terme», l'étendre pour offrir plus de 1000 places.

Il s'inscrit dans «notre volonté de reconnecter la société et nos forces armées», a déclaré le ministre de la Défense John Healey, cité dans un communiqué.

La menace de Poutine

Alors que le service militaire n'existe plus au Royaume-Uni depuis 1960, le chef d'état-major des armées britanniques Richard Knighton a prévenu le 15 décembre que «davantage de personnes» devaient être «prêtes à se battre», face à la montée des menaces, en particulier de la Russie.

«C'est une nouvelle ère dans la défense», a souligné John Healey dans le communiqué. Dans le cadre du nouveau programme, des jeunes recevront une formation au sein des armées de terre, de l'air ou de la marine. Le gouvernement n'a pas précisé le montant de la rémunération qu'ils recevront.

Le programme «permettra aux jeunes Britanniques de découvrir les compétences et les formations incroyables proposées» par l'armée, s'est félicité John Healey. Les compétences acquises les aideront à «réussir aussi bien dans une carrière militaire que civile», selon le communiqué. A l'issue de la formation, ils pourront décider de rester ou non dans l'armée.

Ce programme est présenté alors que le débat sur le service militaire monte dans plusieurs pays européens. Le président français Emmanuel Macron a annoncé fin novembre qu'il ressuscitait un «service national» de dix mois pour les jeunes majeurs, qui sera «purement militaire» et volontaire, censé «répondre aux besoins des armées» face aux menaces russes et aux risques accrus de conflit. L'Allemagne a réintroduit un service militaire d'au moins six mois basé sur le volontariat pour les hommes et femmes de 18 ans.



