Le Kremlin confirme la visite de Witkoff à Moscou la semaine prochaine

Le Kremlin a confirmé mercredi la visite à Moscou la semaine prochaine de l'émissaire spécial américain Steve Witkoff afin d'y discuter avec Vladimir Poutine du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine.

«Un accord préliminaire a été atteint sur sa visite à Moscou la semaine prochaine», a déclaré le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, à la télévision publique russe. Ce dernier a précisé qu'un certain «nombre d'autres représentants de l'administration» américaine liés au dossier ukrainien accompagneraient Steve Witkoff dans ce déplacement que Donald Trump a annoncé mardi.

Le président américain a déclaré mardi à la presse à bord de son avion que Steve Witkoff se rendrait la semaine prochaine à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine sur le plan visant à trouver un règlement du conflit ukrainien. Il a également évoqué la possible présence de son gendre Jared Kushner sur place.

Cette annonce est intervenue alors qu'une conversation téléphonique a été révélée mardi par Bloomberg affirmant que Steve Witkoff a donné des conseils à Iouri Ouchakov sur la manière d'introduire auprès du président américain un plan de règlement du conflit en Ukraine.

