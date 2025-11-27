La Russie «cessera les hostilités» si l'armée ukrainienne se retire des territoires revendiqués par Moscou
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que Moscou cessera les hostilités en Ukraine si les forces de Kiev acceptent de se retirer des territoires dont la Russie revendique l'annexion.
«Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bichkek.
Source: AFP
Steve Witkoff rencontrera Poutine à Moscou la semaine prochaine, dit Trump
L'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine la semaine prochaine à Moscou pour discuter du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, a assuré mardi Donald Trump, évoquant la présence possible de son gendre sur place.
«Steve Witkoff y va, peut-être avec Jared (Kushner). Je ne suis pas certain que Jared y aille, mais il est impliqué dans le processus, c'est un type intelligent, et ils vont rencontrer le président Poutine, je crois, la semaine prochaine à Moscou», a déclaré le président américain à la presse à bord de son avion.
Source: AFP
La Russie évoque un «processus sérieux» en cours pour la paix
Le Kremlin a qualifié mercredi de «processus sérieux» les efforts diplomatiques en cours autour du plan américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une déclaration faite avant une visite prévue la semaine prochaine à Moscou de l'émissaire américain.
«Le processus est en cours. Il s'agit d'un processus sérieux», a commenté à un journaliste le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «A l'heure actuelle, il n'y a probablement rien de plus important que cela», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump vole à la rescousse de Steve Witkoff après la fuite d'un audio explosif
Donald Trump a pris la défense de son envoyé spécial Steve Witkoff, assurant que celui-ci avait agi «conformément aux procédures habituelles». Cette réaction intervient après la fuite d’un enregistrement dans lequel Steve Witkoff semble conseiller un responsable russe sur la manière d’amadouer le président américain.
Mercredi, Trump a indiqué aux journalistes qu’il n’avait pas écouté l’enregistrement, tout en affirmant que Steve Witkoff faisait «le travail d’un négociateur», chargé de «vendre» le plan de paix à la fois à la Russie et à l’Ukraine.
Selon les informations divulguées, Steve Witkoff aurait, il y a quelques semaines, donné des indications à Iouri Ouchakov, conseiller en politique étrangère de Vladimir Poutine, sur la façon dont le Kremlin pourrait présenter un accord avec l’Ukraine de manière acceptable pour Donald Trump.
Source: BBC
Le Kremlin juge «inutiles» les efforts des Européens pour jouer un rôle dans le règlement du conflit
Le Kremlin a jugé mercredi «inutiles» les efforts des Européens pour jouer un rôle dans le règlement du conflit en Ukraine, au moment où l'activité diplomatique s'accélère autour d'un plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre.
«Les Européens cherchent à se mêler de toutes ces affaires, de manière tout à fait inutile, il me semble», a déclaré à la télévision publique russe le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
Source. AFP
Le Kremlin fait état de «certains points positifs» dans le plan américain pour l'Ukraine
Le Kremlin a fait état mercredi de «certains points positifs» dans le plan américain visant à régler le conflit en Ukraine, tout en assurant n'en avoir encore discuté «en détail avec personne».
«Certains points, on peut dire qu'ils sont positifs, mais beaucoup d'autres nécessitent une discussion spéciale entre experts», a déclaré à la télévision publique russe le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
Source: AFP
L'Europe soutiendra l'Ukraine sans relâche jusqu'à la paix, promet von der Leyen
L'Europe soutiendra l'Ukraine sans relâche jusqu'à ce qu'elle obtienne une paix «juste et durable», a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, devant les députés européens à Strasbourg.
«L'Europe doit maintenir la pression sur la Russie, jusqu'à ce qu'il y ait une paix juste et durable. Et je veux être très claire: l'Europe se tiendra aux côtés de l'Ukraine et la soutiendra à chaque étape.»
Source: AFP
Le Kremlin confirme la visite de Witkoff à Moscou la semaine prochaine
Le Kremlin a confirmé mercredi la visite à Moscou la semaine prochaine de l'émissaire spécial américain Steve Witkoff afin d'y discuter avec Vladimir Poutine du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine.
«Un accord préliminaire a été atteint sur sa visite à Moscou la semaine prochaine», a déclaré le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, à la télévision publique russe. Ce dernier a précisé qu'un certain «nombre d'autres représentants de l'administration» américaine liés au dossier ukrainien accompagneraient Steve Witkoff dans ce déplacement que Donald Trump a annoncé mardi.
Le président américain a déclaré mardi à la presse à bord de son avion que Steve Witkoff se rendrait la semaine prochaine à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine sur le plan visant à trouver un règlement du conflit ukrainien. Il a également évoqué la possible présence de son gendre Jared Kushner sur place.
Cette annonce est intervenue alors qu'une conversation téléphonique a été révélée mardi par Bloomberg affirmant que Steve Witkoff a donné des conseils à Iouri Ouchakov sur la manière d'introduire auprès du président américain un plan de règlement du conflit en Ukraine.
Source: AFP
Steve Witkoff, émissaire de Trump, aurait donné des conseils à Moscou
Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump, a donné des conseils à un conseiller de Vladimir Poutine sur la manière d'introduire auprès du président américain un plan de règlement du conflit en Ukraine, selon une conversation téléphonique révélée mardi par Bloomberg.
«Cette histoire prouve une chose: l'émissaire spécial Witkoff parle à des responsables à la fois en Russie et en Ukraine presque chaque jour pour obtenir la paix, ce qui est exactement ce pour quoi le président Trump l'a nommé», a réagi le directeur de communication de la Maison Blanche Steven Cheung, dans une déclaration transmise à l'AFP.
Source: AFP
Trump envoie son émissaire à Moscou pour négocier avec Poutine
Donald Trump a annoncé mardi avoir demandé à son émissaire spécial Steve Witkoff de se rendre à Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine des «quelques points de désaccord» empêchant la conclusion d'un accord avec l'Ukraine.
Précisant qu'en parallèle le secrétaire à l'Armée de terre Dan Driscoll négocierait avec les Ukrainiens, le président américain a ajouté sur son réseau Truth Social que pour sa part, il espérait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe, mais «seulement quand l'accord pour terminer cette guerre sera conclu ou aura atteint les phases finales» de discussion.
Zelensky, parle «d'accords plus profonds»
De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mardi dans son adresse quotidienne que les «principes» d'un plan américain révisé pour mettre fin à la guerre avec la Russie pourraient conduire à des «accords plus profonds», mais et que «beaucoup dépend» désormais de Washington.
«Je compte sur une coopération active continue avec la partie américaine et avec le président (Donald) Trump. Beaucoup dépend de l'Amérique, car la Russie accorde la plus grande attention à la force américaine», a-t-il ajouté, notant qu'il est «particulièrement cynique» que Moscou continue à frapper son pays pendant que des pourparlers de paix sont en cours.
Source: AFP
L'Ukraine préfère largement la dernière version du plan de paix américain
La dernière version du projet de plan américain pour une résolution du conflit en Ukraine est «significativement meilleure» pour Kiev, a indiqué mardi à l'AFP une source proche du dossier.
«L'Ukraine, les Etats-Unis et les Européens ont rendu la proposition américaine fonctionnelle (...) et elle est désormais significativement meilleure» pour Kiev, a-t-elle dit. Cette version permet notamment à l'Ukraine de conserver une armée de 800'000 hommes, contre 600'000 militaires dans la première version du plan, a-t-elle indiqué.
Source: AFP
Macron dit qu'il n'y a «clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu»
Emmanuel Macron a estimé mardi qu'il «n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu», appelant à «continuer de mettre la pression» sur la Russie pour qu'elle négocie.
«Il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu», a-t-il dit, ajoutant que Moscou n'a pas non plus montré de «volonté de discuter» du projet de plan américain pour l'Ukraine amendé après des discussions entre Américains, Ukrainiens et Européens à Genève le week-end dernier.
De son côté, Donald Trump a déclaré le même jour que «ce n'est pas facile», mais «je pense que nous sommes très proches d'un accord. Nous verrons bien».
Source: AFP