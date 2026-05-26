Von der Leyen accuse Moscou de «déstabiliser les sociétés démocratiques» avec ses drones

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en visite mardi à Vilnius a fait porter la responsabilité des récentes alertes aux drones dans les Etats baltes sur la Russie. Elle a accusé Moscou de chercher à «déstabiliser les sociétés démocratiques» de l'UE.

«Des alertes aériennes, des familles réfugiées dans des abris, des écoles fermées, des transports suspendus. Telle est la réalité sur la frontière orientale de l'Europe en 2026», a déclaré Mme von der Leyen en présence des présidents lituanien, letton et estonien.

«Ce ne sont pas des incidents isolés, c'est une stratégie délibérée de la Russie qui cherche à déstabiliser nos sociétés démocratiques. Mais tout comme sur les champs de bataille en Ukraine, la Russie y échoue», a-t-elle ajouté lors d'un point presse.

Source: AFP