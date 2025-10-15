DE
Zelensky bredouille?
Tomahawks pour l’Ukraine: Trump en parle, un expert crie au bluff

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump à Washington et espère obtenir des missiles Tomahawks. L'expert en sécurité Joachim Krause estime que la menace de Trump en direction de Moscou n'est que du bluff.
Publié: 20:54 heures
Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump négocieront à Washington.
Marian Nadler

La rencontre vendredi à Washington entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump est attendue avec impatience. Le président ukrainien espère obtenir de l'Américain des missiles de croisière Tomahawks et d'autres armes. Mais est-il réellement prêt à le faire? Blick a posé la question à Joachim Krause, expert allemand en politique de sécurité.

«Du bluff pour impressionner Poutine»

A bord de son Air Force One, Trump avait menacé d'appeler Poutine pour lui annoncer que des Tomahawks pourraient être livrés à Zelensky. «Oui, je pourrais lui dire que nous pourrions très bien le faire si la guerre n'est pas terminée. Veulent-ils que des Tomahawks volent dans leur direction? Je ne pense pas», a déclaré Trump face à la presse.

Joachim Krause se montre cependant sceptique. «Je pense que cette annonce est un coup de bluff destiné à faire peur à Poutine.» Le fait que le républicain ait exprimé des inquiétudes sur une éventuelle escalade semble renforcer l'analyse du politologue. «Les Tomahawks sont une nouvelle étape de l'agression», avait-il expliqué. «Pour être honnête, je vais peut-être devoir parler des Tomahawks à la Russie», a encore dit Trump dans l'avion présidentiel. L'expert ajoute que «les missiles de croisière Tomahawks sont équipés d'un radar complexe de suivi au sol que les Ukrainiens ne peuvent probablement pas utiliser».

L'Ukraine pourrait viser ces cibles

Ce serait donc comme pour les avions de combat F-16 et d'autres technologies militaires occidentales: il faudrait des mois de formation avant que les Tomahawks puissent effectivement frapper des cibles russes. ^Si cela devait arriver, quelles cibles l'Ukraine pourrait-elle viser avec ces missiles? «Les Tomahawks donneraient à l'Ukraine des possibilités supplémentaires de détruire durablement l'arrière-de-la-construction militaire russe, notamment l'approvisionnement en carburant et en armes», explique Joachim Krause. 

Quel avantage? «Ils permettraient aussi de frapper des sites de production de l'économie de guerre en Russie, des cibles que les drones peinent à atteindre.» Selon Joachim Krause, cela inclut notamment des usines du Tatarstan où sont produits des drones de type Geran. Avec ces drones kamikazes, les Russes tuent régulièrement des civils ou saturent la défense aérienne ukrainienne en envoyant des essaims d'appareils peu coûteux. Pour Joachim Krause, un point est décisif avant l'épreuve de force de vendredi à la Maison-Blanche: «Sans la volonté des Etats-Unis de permettre à l'Ukraine d'escalader, rien ne changera.» Il ne perçoit pas, pour l'heure, cette volonté américaine. 

