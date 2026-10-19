Vladimir Poutine aurait progressivement barricadé sa résidence de vacances avec des systèmes de défense antiaérienne. Au total, 30 tours de défense protégeraient le chef du Kremlin.

Plus de 30 tours de défense érigées: Poutine barricade sa luxueuse villa de vacances

Plus de 30 tours de défense érigées: Poutine barricade sa luxueuse villa de vacances

En bref Vladimir Poutine semble s'attendre à une multiplication des attaques de drones contre sa résidence de vacances

Les images satellites montrent de nouvelles tours de défense antiaérienne

Au total, il y en aurait 30

Angela Rosser

On ne sait pas grand-chose de la résidence de vacances du chef du Kremlin, située aux abords du lac Valdaï, dans la région de Novgorod, à mi-chemin entre Moscou et Saint-Pétersbourg.

Mais il semblerait que le domaine s'étende sur environ 250 hectares. Le complexe comprendrait notamment un immense sauna, un terrain de golf et même une église, mais également d'importants dispositifs de sécurité.

Nouvelles tours de défense antiaérienne

Quant au président russe, il serait en train de renforcer la sécurité de sa villa afin de se protéger d'éventuelles attaques de drones, rapporte la Radio Free Europe/Radio Liberty, financée par les Etats-Unis. De nouvelles images satellites prouveraient la présence de quatre nouvelles tours de défense antiaérienne supplémentaires autour du vaste domaine.

Selon cette même source, la tour la plus proche ne se trouverait qu'à environ 400 mètres du bâtiment principal. Au total, près de 30 structures de ce type auraient été construites aux abords de la résidence.

Un renforcement progressif

Les plateformes surélevées seraient destinées à accueillir des systèmes de défense antiaérienne, notamment des Pantsir-S1. Ce dispositif russe, conçu pour la défense terrestre à courte et moyenne portée, associe des missiles et des canons capables d'intercepter différentes cibles, comme des avions, des drones ou des missiles de croisière.

Installés au-dessus de la cime des arbres, les radars de ces systèmes peuvent repérer plus facilement les drones volant à basse altitude. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas de savoir si toutes les tours sont déjà équipées de systèmes de défense antiaérienne opérationnels.

Le renforcement de la protection militaire du domaine semble remonter à plusieurs années. Dès le début de 2023, un premier système Pantsir-S1 avait été repéré dans les environs. Au printemps 2024, des enquêtes avaient révélé la construction des premières tours spécialement conçues pour accueillir ces dispositifs.

Nouvelles installations et filets anti-drones

Radio Free Europe/Radio Libert rapportait en avril 2026, sur la base d'images satellites, que sept nouvelles tours avaient été construites rien qu'au mois de mars. Le nombre de positions de défense antiaérienne était ainsi passé à 27. D'après les enquêtes, certaines des nouvelles installations étaient déjà équipées de systèmes Pantsir.

Les dispositifs de sécurité auraient aussi été renforcés au sol: début juin, des médias russes indépendants ont fait état de filets anti-drones installés à environ neuf kilomètres de la résidence de Poutine, au-dessus des voies de circulation et des aires de stationnement pour camions.

Des attaques de Kiev au cœur de la Russie

De tels filets sont également utilisés dans la guerre en Ukraine pour protéger les véhicules contre les attaques de petits drones. Selon des experts militaires, les installations de la résidence secondaire de Poutine pourraient servir à protéger les convois de véhicules et les principaux axes d'accès au domaine.

En parallèle, l'Ukraine multiplie les attaques de drones contre des cibles situées au cœur du territoire russe. Face à cette menace croissante, la Russie semble renforcer la protection de ses sites stratégiques. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été publiée concernant les récents travaux de construction autour de la résidence de Vladimir Poutine.