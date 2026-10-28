Vladimir Poutine a salué Elon Musk comme un «génie» mercredi à Moscou, louant le déploiement de plus de 5000 satellites Starlink. La Russie cherche à rattraper son retard dans l'internet par satellite.

Cet hommage inattendu de Vladimir Poutine à Elon Musk fait grand bruit

Cet hommage inattendu de Vladimir Poutine à Elon Musk fait grand bruit

AFP Agence France-Presse

Le magnat de la tech américain Elon Musk est «vraiment un génie» pour avoir déployé des milliers de satellites en orbite, a déclaré mercredi le président Vladimir Poutine, alors que Moscou cherche à développer son propre réseau d'internet par satellite. Elon Musk est le propriétaire milliardaire de SpaceX, une entreprise américaine qui lance des fusées pour la NASA et détient le réseau de communications Starlink.

La Russie, puissance spatiale, cherche depuis longtemps à développer sa propre constellation d'internet par satellite, à la fois pour un usage civil et militaire. Les remarques de Poutine interviennent sur fond de différend persistant entre l'Ukraine et les États-Unis concernant l'accès à Starshield, un réseau de satellites de niveau militaire alimenté par SpaceX de Musk.

«Elon Musk est un génie, vraiment un génie», a déclaré Poutine lors de la visite d'une exposition en marge du sommet Russie-Afrique à Moscou. «Combien d'unités a-t-il en orbite...? Plus de 5000. Et nous, nous en sommes à nos premiers pas», a-t-il ajouté. «Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires américains, y compris Elon Musk, car il est crucial, en orbite, de ne pas interférer les uns avec les autres».

Panne du service Starlink

L'Ukraine a commencé à signaler des problèmes d'utilisation de Starshield plus tôt ce mois-ci, après une querelle entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump au sujet d'un accord américano-russe sur le diesel.

Trump et Elon Musk ont tous deux nié être responsables des pannes, même si Elon Musk a ensuite accusé l'Ukraine de détourner le service Internet Starlink de SpaceX à des fins militaires. L'Ukraine affirme que ces pannes ont compromis ses efforts pour intercepter les drones russes et ralenti sa logistique sur la ligne de front, alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie entre dans sa cinquième année.