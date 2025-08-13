A quelques jours des négociations de paix en Alaska, les Russes percent à nouveau le front ukrainien. Les experts mettent en garde contre une évolution dévastatrice. Mais pourquoi Vladimir Poutine passe à l'offensive maintenant?

Vladimir Poutine redessine le front ukrainien à la veille de son sommet en Alaska

Feu à volonté sur l'Ukraine: à la veille d'un sommet Trump-Poutine en Alaska, les Russes avancent. Photo: DR

Guido Felder

Missiles, essaims de drones et offensives terrestres: peu avant le sommet en Alaska, Poutine a intensifié massivement ses frappes contre l'Ukraine. Les assaillants ont même réussi à percer plusieurs lignes de front! Ces attaques de dernière minute avant la rencontre avec Trump arrivent au plus mauvais moment pour l'Ukraine.

Ces derniers jours, les Russes ont réussi leur plus grande percée près de la grande ville de Pokrovsk, au nord-ouest de Donetsk. Ils y ont ouvert une brèche de cinq kilomètres de large dans la ligne de défense ukrainienne et ont pu jusqu'à présent progresser de 18 kilomètres.

Un membre de l'armée ukrainienne a raconté le début de l'offensive au journal allemand «Bild»: «Ils ont avancé à moto, à pied et avec des véhicules blindés». Ils ont ensuite été suivis par des quads, des buggys et d'autres motos.

Ce moment n'est pas un hasard

Selon l'officier, l'offensive a débuté quelques heures seulement après une visite de l'envoyé spécial de Trump Steve Witkoff à Moscou. «D'après mes estimations, cela se fait en préparation de la rencontre en Alaska. L'objectif est de couper nos artères logistiques et nos principales voies d'approvisionnement», poursuit l'officier.

Et effectivement, lundi, les Russes se sont frayés un chemin dans cette tranchée jusqu'à une route stratégiquement importante qui relie la région de Dnipropetrovsk à Sloviansk et Kramatorsk. Il s'agit des dernières grandes villes du Donbass encore tenues par l'Ukraine.

Les Russes tentent également de percer la ligne de front à d'autres endroits. C'est ce qu'a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Les Russes ont parfois avancé jusqu'à dix kilomètres dans des territoires tenus par les Ukrainiens», a-t-il ajouté. Outre Zaporizhzhya, le chef de l'Etat ukrainien a cité les villes importantes de Pokrovsk et Novpavlivka comme cibles des offensives planifiées selon lui par Moscou. Ces derniers jours, la Russie a également régulièrement bombardé l'Ukraine avec des essaims de drones et des missiles. Inversement, l'Ukraine a également attaqué le territoire russe.

Le couteau par le manche

En lançant des attaques massives juste avant le sommet entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska, la Russie ne cherche pas seulement à démontrer une fois de plus sa puissance militaire. Comme l'accord devrait prévoir de geler les combats sur le front actuel et de céder les territoires occupés à la Russie, Poutine tente de faire bouger la ligne de front et de gagner autant de terrain que possible. Mardi, des représentants de la Douma russe, Alexei Zhuravlev et Nikolai Buduev, ont souligné que les négociations devaient tenir compte des «réalités sur le terrain».

L'effondrement sur le front montre que l'armée ukrainienne est confrontée à un manque de personnel et que les Russes n'avancent pas seulement avec des troupes de sabotage. Des analystes militaires comme Pasi Paroinen du groupe finlandais Black Bird mettent en garde sur les réseaux sociaux contre une évolution désastreuse pour l'Ukraine. C'est un peu comme la coque d'un bateau: une petite fissure peut rapidement provoquer un naufrage.

L'offensive russe arrive donc au pire moment. Avant les négociations, elle souligne l'argument de Poutine selon lequel il est celui qui tient le couteau par le manche et que l'Ukraine s'effondrera de toute façon tôt ou tard. Les Ukrainiens se défendent en envoyant des soldats de réserve sur le front, avec des drones et de l'artillerie. Il s'agit pour eux, à la veille du sommet de l'Alaska, de limiter les dégâts.