Weinstein échappe à un nouveau procès pour viol

Le procureur de Manhattan abandonne les poursuites contre Harvey Weinstein dans une affaire de viol remontant à 2013, après trois procès sans verdict. L'actrice Jessica Mann refuse de témoigner à nouveau.

ATS Agence télégraphique suisse

Le procureur de Manhattan a annoncé jeudi qu'il abandonnait les poursuites à l'encontre de l'ex-magnat d'Hollywood Harvey Weinstein dans une affaire de viol qui lui a déjà valu trois procès. Ces derniers n'avaient pas abouti.

Dans ce dossier, l'ancien producteur est accusé par l'actrice Jessica Mann, âgée de 27 ans au moment des faits, de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel de New York en mars 2013, peu de temps après leur rencontre lors d'une soirée. Pour sa défense, Harvey Weinstein, aujourd'hui âgé de 74 ans, a toujours maintenu que la relation sexuelle était consentie.

«Après avoir échangé avec Jessica Mann, qui ne souhaite pas témoigner à nouveau, et conformément à notre approche centrée sur les victimes dans les poursuites pénales, nous avons informé le tribunal que nous ne rejugerions pas» Harvey Weinstein, écrit dans un communiqué le procureur Alvin Bragg. «Soyons clairs: nous croyons le récit de Mme Mann et nous estimons qu'elle est un témoin crédible», poursuit-il. «Cette affaire a représenté pour elle une épreuve extraordinairement éprouvante, et elle n'a jamais varié dans ses déclarations», ajoute le magistrat.

La justice échoue à trancher

En mai dernier, un procès intenté dans cette affaire au producteur déchu, dont les agissements ont contribué au déclenchement de la vague #MeToo, s'était terminé sans que le jury ne parvienne à un verdict unanime.

C'était la troisième fois que la justice échouait à trancher: en 2025, un précédent jury n'avait pas réussi à rendre un verdict et, en 2020, une première condamnation avait été annulée pour des questions de procédure.

Depuis 2017, plus de 80 femmes ont accusé Harvey Weinstein de violences sexuelles. Le fondateur des studios Miramax, qui se déplace désormais en fauteuil roulant en raison de problèmes de santé, est toujours détenu dans le complexe pénitentiaire de Rikers Island, à New York.