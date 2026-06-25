DE
FR

Poursuites abandonnées
Weinstein échappe à un nouveau procès pour viol

Le procureur de Manhattan abandonne les poursuites contre Harvey Weinstein dans une affaire de viol remontant à 2013, après trois procès sans verdict. L'actrice Jessica Mann refuse de témoigner à nouveau.
Publié: 18:20 heures
|
Dernière mise à jour: 18:21 heures
Les agissements du producteur déchu ont contribué au déclenchement de la vague #MeToo,
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le procureur de Manhattan a annoncé jeudi qu'il abandonnait les poursuites à l'encontre de l'ex-magnat d'Hollywood Harvey Weinstein dans une affaire de viol qui lui a déjà valu trois procès. Ces derniers n'avaient pas abouti.

Dans ce dossier, l'ancien producteur est accusé par l'actrice Jessica Mann, âgée de 27 ans au moment des faits, de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel de New York en mars 2013, peu de temps après leur rencontre lors d'une soirée. Pour sa défense, Harvey Weinstein, aujourd'hui âgé de 74 ans, a toujours maintenu que la relation sexuelle était consentie.

«Après avoir échangé avec Jessica Mann, qui ne souhaite pas témoigner à nouveau, et conformément à notre approche centrée sur les victimes dans les poursuites pénales, nous avons informé le tribunal que nous ne rejugerions pas» Harvey Weinstein, écrit dans un communiqué le procureur Alvin Bragg. «Soyons clairs: nous croyons le récit de Mme Mann et nous estimons qu'elle est un témoin crédible», poursuit-il. «Cette affaire a représenté pour elle une épreuve extraordinairement éprouvante, et elle n'a jamais varié dans ses déclarations», ajoute le magistrat.

La justice échoue à trancher

En mai dernier, un procès intenté dans cette affaire au producteur déchu, dont les agissements ont contribué au déclenchement de la vague #MeToo, s'était terminé sans que le jury ne parvienne à un verdict unanime.

A lire aussi
Harvey Weinstein rejugé pour viol à New York
Ouverture du procès
Harvey Weinstein rejugé pour viol à New York
Harvey Weinstein affirme subir «un enfer» en prison
Il s'est pris un coup de poing
Harvey Weinstein affirme subir «un enfer» en prison

C'était la troisième fois que la justice échouait à trancher: en 2025, un précédent jury n'avait pas réussi à rendre un verdict et, en 2020, une première condamnation avait été annulée pour des questions de procédure.

Depuis 2017, plus de 80 femmes ont accusé Harvey Weinstein de violences sexuelles. Le fondateur des studios Miramax, qui se déplace désormais en fauteuil roulant en raison de problèmes de santé, est toujours détenu dans le complexe pénitentiaire de Rikers Island, à New York.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus