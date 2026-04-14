Harvey Weinstein rejugé pour viol à New York

Le magnat déchu du cinéma américain Harvey Weinstein comparaît à New York pour un nouveau procès concernant le viol présumé de l'actrice Jessica Mann en 2013. La sélection des jurés a débuté ce mardi.

AFP Agence France-Presse

Le nouveau procès pour viol du magnat déchu du cinéma américain Harvey Weinstein s'est ouvert mardi à Manhattan, après qu'un précédent jury n'est pas parvenu à un verdict en juin. Ce rendez-vous judiciaire porte sur l'accusation de viol en 2013 de l'actrice Jessica Mann. Un éventuel acquittement ne permettrait toutefois pas la libération du fondateur des studios Miramax, 74 ans, incarcéré dans le cadre d'autres affaires.

Dans la matinée, l'ex-producteur américain est arrivé au tribunal en fauteuil roulant, comme lors des audiences pour préparer ce procès, le visage émacié au-dessus d'une cravate grise et d'un costume sombre, la voix grave et traînante. Devant moins d'une dizaine de journalistes, la sélection des 12 jurés a débuté vers 12h30 locales et pourrait durer plusieurs jours. Harvey Weinstein «garde espoir et s'attend à une procédure équitable où les faits le disculperont», avait commenté son porte‑parole Juda Engelmayer auprès de l'AFP lundi.

Lors de son précédent procès en juin 2025 à Manhattan, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur l'ancienne assistante de production Miriam Haley, forcée à subir un cunnilingus en 2006, et acquitté pour une agression sexuelle similaire présumée la même année sur la mannequin polonaise Kaja Sokola. Mais des tensions pendant les délibérations des jurés avaient conduit le juge à déclarer la procédure concernant Jessica Mann nulle, afin qu'elle soit rejugée.

Le procès qui s'ouvre mardi devant la Cour suprême pénale de l'État de New York n'efface pas les deux verdicts rendus, dont Harvey Weinstein a fait appel. Le producteur de «Pulp Fiction» et «Shakespeare in Love» a également été condamné en 2023 en Californie à 16 ans de prison pour le viol d'une actrice européenne il y a plus de dix ans. Il a là aussi fait appel et une audience est fixée au 23 avril.

Au cours de son nouveau procès, il ne pourra pas être interrogé sur les faits déjà jugés, a tranché le magistrat chargé de l'affaire, Curtis Farber.

Nouveaux avocats

Pour ce rendez-vous, l'ex-producteur a remanié son équipe d'avocats, s'adjoignant les services de Jacob Kaplan et Marc Agnifilo. Ils comptent parmi leurs clients Sean «Diddy» Combs, dans son procès pour trafic sexuel, et Luigi Mangione, accusé du meurtre d'un patron d'assurance. La défense avait demandé le report du procès, a indiqué le juge.

Harvey Weinstein, dont la santé décline, s'inquiète de ne pas pouvoir «tenir longtemps» dans la tristement célèbre prison de Rikers Island, où il est détenu dans le cadre de ses procès new-yorkais. La plupart du temps placé à l'isolement, il a dit au magazine The Hollywood Reporter début mars être «constamment menacé et tourné en dérision».

Il affirme notamment avoir été frappé «violemment au visage» alors qu'il attendait pour passer un coup de téléphone. «Je suis tombé par terre, je saignais de partout. J'ai été très gravement blessé», a ajouté celui qui continue de clamer son innocence. Plus de 80 femmes ont accusé l'ex-magnat du cinéma de violences sexuelles depuis 2017.

Sa première condamnation, à 23 ans de prison pour les faits concernant Miriam Haley et Jessica Mann, remonte à 2020 à New York, au terme d'un procès qui a symbolisé une victoire pour le mouvement #MeToo. Mais une cour d'appel avait annulé ce verdict en 2024 pour des raisons procédurales.