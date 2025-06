Le juge du procès de Harvey Weinstein a déclaré nulle la procédure pour viol, après des délibérations tendues du jury. Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Le juge qui instruit le procès de l'ex-producteur de cinéma vedette Harvey Weinstein a déclaré nulle jeudi la procédure pour viol au terme de délibérations tendues au sein du jury, une mesure qui n'efface toutefois pas le verdict de culpabilité rendu la veille pour agression sexuelle.

«Je déclare un procès nul pour le seul dossier qui n'a pas encore été tranché», a annoncé le juge Curtis Farber lors d'une audience au tribunal de Manhattan. Harvey Weinstein avait été reconnu coupable mercredi d'une agression sexuelle tandis que les jurés l'avaient acquitté pour une autre agression sexuelle et n'avaient pas encore livré leur verdict pour cette accusation de viol.

Comme en 2020, lors d'un premier procès ensuite annulé, les douze jurés de la cour pénale de Manhattan ont déclaré à l'unanimité le fondateur des studios Miramax «coupable» d'agression sexuelle en 2006 sur l'ancienne assistante de production Miriam Haley, en la forçant à subir un cunnilingus dans son appartement.

Mais, lors de ce verdict prononcé au cinquième jour de délibérations et sur fond de vives tensions entre jurés, l'accusé de 73 ans a aussi été reconnu «non coupable» d'une agression sexuelle similaire, la même année, à l'encontre de la mannequin polonaise Kaja Sokola, 19 ans à l'époque.

Restait donc le verdict pour l'accusation de viol contre l'aspirante actrice Jessica Mann en 2013, qui a fait l'objet de vifs échanges entre les jurés au point que le juge Farber les avait renvoyés chez eux mercredi à la mi-journée pour «calmer les esprits».

Or «les délibérations sont devenues si houleuses que je me vois tenu de déclarer un procès nul» sur cette accusation de viol, a affirmé le juge jeudi, après avoir fait état d'un témoignage d'un membre du jury qui disait avoir été menacé par un autre.

Producteur d'innombrables succès comme «Sexe, mensonges et vidéo», «Pulp Fiction» ou «Shakespeare in Love», Harvey Weinstein avait été condamné en 2020 à 23 ans de prison pour les faits concernant Miriam Haley et Jessica Mann, au bout d'un procès retentissant qui symbolisait à l'époque une victoire pour le mouvement #MeToo contre les violences sexuelles.

Mais l'année dernière, la cour d'appel de New York avait annulé ce procès pour des raisons procédurales. Il s'est donc rejoué devant la cour pénale de Manhattan à partir du 15 avril, mais dans une plus grande indifférence qu'en 2020, et à l'ombre de celui de P. Diddy, magnat du hip-hop accusé à New York de trafic sexuel.