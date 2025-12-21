Les autorités portugaises ont retrouvé les corps de deux pêcheurs indonésiens disparus après le naufrage de leur bateau le 14 décembre 2025 au large du Portugal. Les corps ont été découverts au nord-ouest du pays.

Le Portugal retrouve les corps de deux pêcheurs indonésiens

Les autorités portugaises ont annoncé dimanche avoir retrouvé les corps de deux pêcheurs indonésiens portés disparus depuis le naufrage de leur bateau au large des côtes nord du Portugal la semaine dernière.

Ils faisaient partie des trois membres d'équipage portés disparus après le naufrage du bateau le 14 décembre dans des eaux agitées, à une centaine de kilomètres au nord de Porto. Deux autres pêcheurs, dont le capitaine, avaient alors été secourus et hospitalisés.

Retrouvés sur les plages

De nombreux Indonésiens travaillent dans le secteur de la pêche au Portugal, où la demande est forte et où leurs revenus sont supérieurs à ceux de leur pays d'origine. Des avions portugais et espagnols, la police maritime et des équipes de sauvetage en mer avaient participé aux premières recherches.

L'Autorité maritime nationale a annoncé dimanche que les deux corps avaient été retrouvés sur les plages du district de Viana do Castelo, au nord-ouest du pays. Ils ont été transportés à l'institut médicolégal le plus proche et des psychologues de la police apportent leur soutien aux familles, a-t-elle précisé.