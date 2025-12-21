DE
FR

Disparus depuis une semaine
Le Portugal retrouve les corps de deux pêcheurs indonésiens

Les autorités portugaises ont retrouvé les corps de deux pêcheurs indonésiens disparus après le naufrage de leur bateau le 14 décembre 2025 au large du Portugal. Les corps ont été découverts au nord-ouest du pays.
Publié: 18:11 heures
Le naufrage du bateau, contenant cinq personnes, a eu lieu le 14 décembre dernier.
Photo: Anadolu via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités portugaises ont annoncé dimanche avoir retrouvé les corps de deux pêcheurs indonésiens portés disparus depuis le naufrage de leur bateau au large des côtes nord du Portugal la semaine dernière.

A lire aussi
Huit passeurs condamnés après le naufrage de 2023 dans la Manche
Sept personnes étaient mortes
Huit passeurs condamnés après le naufrage de 2023 dans la Manche
Naufrage d'un bateau de 90 migrants, sept morts
Drame en Malaisie
Naufrage d'un bateau de 90 migrants, sept morts

Ils faisaient partie des trois membres d'équipage portés disparus après le naufrage du bateau le 14 décembre dans des eaux agitées, à une centaine de kilomètres au nord de Porto. Deux autres pêcheurs, dont le capitaine, avaient alors été secourus et hospitalisés.

Retrouvés sur les plages

De nombreux Indonésiens travaillent dans le secteur de la pêche au Portugal, où la demande est forte et où leurs revenus sont supérieurs à ceux de leur pays d'origine. Des avions portugais et espagnols, la police maritime et des équipes de sauvetage en mer avaient participé aux premières recherches.

L'Autorité maritime nationale a annoncé dimanche que les deux corps avaient été retrouvés sur les plages du district de Viana do Castelo, au nord-ouest du pays. Ils ont été transportés à l'institut médicolégal le plus proche et des psychologues de la police apportent leur soutien aux familles, a-t-elle précisé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus