Naufrage d'un bateau de 90 migrants, au moins un mort

La police malaisienne a indiqué que le bateau transportait 90 migrants.
Le naufrage d'un bateau transportant 90 migrants près de la frontière Malaisie-Thaïlande a fait au moins un mort, selon la police malaisienne. Elle a précisé dimanche que deux autres embarcations similaires avaient disparu.
Le navire aurait «chaviré» il y a trois jours, a annoncé à la presse locale le chef de la police de l'Etat de Kedah (nord), Adzli Abu Shah, ajoutant que les deux autres bateaux transportaient sensiblement le même nombre de passagers. Des opérations de sauvetage sont en cours pour localiser des survivants, dont six ont été secourus, d'après la police.
