Huit hommes – des Afghans et des Kurdes irakiens – ont été condamnés à Paris pour leur implication dans le naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche en 2023. Le drame avait causé la mort de sept personnes.

Sept candidats afghans à l'exil vers le Royaume-Uni avait péri dans le naufrage (image d'illustration). Photo: Tolga Akmen

Huit hommes, des Afghans et Kurdes irakiens, ont été condamnés mardi à Paris à des peines de trois à quinze ans de prison ferme pour leurs rôles dans un réseau de passeurs à l'origine du naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche, en 2023.

Au terme de deux semaines de procès, les peines les plus lourdes, 12 et 15 ans de réclusion notamment pour homicides involontaires, ont été prononcées à l'encontre des deux Kurdes irakiens de 45 ans considérés comme les moteurs de cette organisation, jugée pour le drame qui avait entraîné la mort de sept candidats afghans à l'exil vers le Royaume-Uni.