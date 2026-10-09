Une femme de 24 ans est morte mardi 6 octobre à Antequera, en Andalousie, après avoir reçu une décharge électrique sous la douche. Selon le quotidien «ABC», le logement aurait été occupé illégalement et raccordé frauduleusement au réseau.

En Espagne, une femme de 24 ans meurt électrocutée... par son pommeau de douche

En Espagne, une femme de 24 ans meurt électrocutée... par son pommeau de douche

Un raccordement illégal aurait causé la mort d’une femme de 24 ans en Espagne. La victime a reçu une décharge électrique en touchant son pommeau de douche, mardi 6 octobre, rapporte le quotidien espagnol «ABC». Le drame s’est produit à Antequera, en Andalousie, dans un logement qui, selon des sources proches de l’enquête citées par le journal, était occupé illégalement et raccordé frauduleusement au réseau.

Lorsque la police nationale est arrivée sur place, la jeune femme gisait inconsciente sur le sol de son domicile. D’après des sources proches du dossier citées par le journal, le logement, situé au centre-ville, était occupé illégalement et alimenté en électricité par un branchement illégal. Ce raccordement sauvage aurait provoqué une fuite de courant. Les causes exactes de la décharge restent toutefois inconnues à ce stade, et la police nationale a ouvert une enquête.

Les secours n'ont rien pu faire

Une équipe médicale est rapidement arrivée sur les lieux. Les secouristes ont tenté de réanimer la victime, en vain. Une femme de 45 ans, présente dans le logement, a été prise en charge par les secours après avoir fait une crise d’angoisse en apprenant le drame. Son état de santé n’a pas été communiqué. Le secteur est resté bouclé par la police nationale pendant plusieurs heures.