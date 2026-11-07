Trois corps, dont deux femmes et un homme, ont été retrouvés au domicile du tireur qui a tué six personnes samedi à Cracovie, selon le Premier ministre Donald Tusk.

Trois corps retrouvés au domicile du tireur de Cracovie

Trois corps retrouvés au domicile du tireur de Cracovie

AFP Agence France-Presse

Trois corps ont été retrouvés au domicile du jeune Polonais qui a abattu samedi six personnes au hasard dans la vieille ville de Cracovie (sud), a annoncé le Premier ministre Donald Tusk.

«Deux femmes et un homme ont été retrouvés morts au domicile de l'auteur» de la fusillade, a déclaré le chef du gouvernement polonais lors d'une conférence de presse à Cracovie, ajoutant qu'il s'agissait probablement de «proches» du suspect.

Donald Tusk a ajouté que la Pologne observera deux jours de deuil national. «Dimanche et lundi seront en Pologne des jours de deuil national. (...) Nous allons certainement tous traverser ensemble ces moments difficiles pendant ces deux jours», a dit Donald Tusk à la presse.

Il a qualifié la tuerie d'acte de «terrorisme». «En Pologne, nous n'avons pas connu de cas de terrorisme aussi radicaux, car c'est bien ainsi qu'il faut nommer cet atroce attentat contre la vie des gens ici, à Cracovie», a déclaré Donald Tusk.