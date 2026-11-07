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Le suspect a été interpellé
Donald Tusk fait état d'une «fusillade tragique» à Cracovie

Une «fusillade tragique» a eu lieu à Cracovie en Pologne, a déclaré Donald Tusk ce 7 novembre. Au moins cinq victimes sont à déplorer et les circonstances de l'incident restent à éclaircir.
Publié: il y a 53 minutes
Le Premier ministre polonais Donald Tusk fait état d'une «fusillade tragique» à Cracovie.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un homme a ouvert le feu sur des passants samedi dans le centre touristique de Cracovie, dans le sud de la Pologne, faisant cinq morts et une dizaine de blessés, a annoncé la police à l'AFP. A Cracovie, une journaliste de l'AFP a vu des personnes allongées au sol, de nombreux véhicules de secours et policiers en armes.

Vers 15H00, l'homme a fait irruption en voiture sur la grande place de la vieille ville, très fréquentée en ce jour de week-end, et s'est mis à tirer «au hasard», selon un porte-parole de la police locale. «L'auteur des faits a été neutralisé par la police et blessé par balle (...) cinq personnes ont été tuées et une dizaine d'autres ont été blessées», a indiqué cette source.

Le tireur a été transporté à l'hôpital. La police avait auparavant indiqué dans un communiqué que plusieurs policiers figuraient au nombre des blessés. Le Premier ministre Donald Tusk a déploré «une tragique fusillade», tandis que le président de la république Karol Nawrocki a fait part de son «immense inquiétude». «J'attends des explications complètes sur les circonstances de ces événements dramatiques (...). La sécurité des Polonais est une priorité absolue», a écrit Karol Nawrocki sur X.

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