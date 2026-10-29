Après plus de 60 ans passés ensemble, ils sont morts à seulement 60 heures d'intervalle: les artistes polonais Elzbieta et Lech Ledecki sont décédés à l'âge de 77 et 78 ans.

En bref Le couple d'artistes polonais Elzbieta et Lech Ledecki sont décédés à 77 et 78 ans, à environ 60 heures d'intervalle

Lech est décédé d'une pneumonie après l'hospitalisation d'Elzbieta, qui est décédée plus tard d'une maladie rénale

Le couple a marqué la scène artistique de Czestochowa, en Pologne, et s'est longtemps engagé en faveur de l'hospice local

Pauline Bouillon

Elzbieta et Lech Ledecki ont formé un couple durant plus de 60 ans. Ces figures de la scène artistique de Czestochowa, en Pologne, vivaient et travaillaient ensemble. Et ce, jusqu'au bout: ils sont décédés presque au même moment. Lech (78 ans) a perdu la vie le 20 octobre dernier, sa femme Elzbieta (77 ans) a suivi trois jours plus tard.

«C'était une coïncidence tragique. Leur mort est symbolique», déclare Tadeusz Piersiak, journaliste et ami de la famille, au journal polonais «Fakt».

Ensemble jusqu'à la fin

Le couple se reposait dans un sanatorium de la ville polonaise Wieniec-Zdroj, lorsqu’Elzbieta a soudainement dû être hospitalisée en urgence. Peu après, son mari Lech est décédé de façon inattendue, des suites d’une pneumonie.

Les deux époux ont pu se voir une dernière fois à l’hôpital. Elzbieta n’a toutefois jamais appris la mort de son mari. Environ 60 heures plus tard, elle est décédée à son tour, emportée par une maladie rénale. «Ils étaient comme un seul organisme. Ils fonctionnaient ensemble. C'étaient des gens formidables et aimables», poursuit Tadeusz Piersiak.

Une vie consacrée à l'art

Les Ledecki formaient un couple inséparable. Ils peignaient et créaient ensemble, exposaient leurs œuvres en Pologne comme à l’étranger et s’investissaient auprès de l’hospice local. «Ils étaient unis et se soutenaient mutuellement», témoigne dans son hommage Krzysztof Kamil Malewicz, membre de l’association des artistes.

Un détail particulièrement poignant: peu avant leur départ pour le sanatorium, les époux avaient fait imprimer un livre consacré à leur œuvre. A l’époque, ils plaisantaient en disant qu’il s’agissait de leurs adieux et d’un cadeau destiné à leur petit-fils.

Cet article a été publié pour la première fois sur fakt.pl. Comme Blick, ce portail d'information polonais appartient au groupe Ringier.