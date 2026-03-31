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Un épais manteau de brume toxique
Le nord de la Thaïlande suffoque à cause de la pollution

Les feux de forêt et brûlis agricoles enveloppent le nord de la Thaïlande dans un nuage toxique. À Pai, des niveaux critiques de 600 µg/m3 de PM2.5 ont été relevés, provoquant une véritable crise sanitaire.
Publié: il y a 10 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Les brûlis agricoles et les feux de forêt dans les parcs nationaux sont à l'origine de cette brume toxique.
Photo: IMAGO/NurPhoto
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AFP Agence France-Presse

De vastes régions du nord de la Thaïlande suffoquaient mardi sous un épais manteau de brume provoqué par des brûlis agricoles et des feux de forêt, plaçant un temps la deuxième ville du pays en tête du classement mondial de la pollution atmosphérique.

Selon la plateforme de surveillance IQAir, le niveau de particules fines PM2.5 – des microparticules cancérigènes suffisamment petites pour pénétrer dans le sang par les poumons – a atteint 110 microgrammes par mètre cube à Chiang Mai. L'Organisation mondiale de la santé recommande que l'exposition moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 15 microgrammes par mètre cube la plupart des jours de l'année.

La ville de Pai, destination verdoyante prisée des routards et des amoureux de la nature, a enregistré des niveaux de PM2.5 dépassant 600, selon certains relevés. «Je n'ai jamais vu autant de pollution à Pai», a témoigné Dao, employée d'un café local. «Je suffoque. Comment allons?nous vivre ainsi?»

«Catastrophe humanitaire»

Un autre habitant de Pai a qualifié la situation de «catastrophe humanitaire». «La fumée est visible dans toutes les directions. Même les maisons entièrement scellées ne parviennent pas à l'empêcher de s'infiltrer», a témoigné George Wolstencroft, un agriculteur biologique britannique installé dans la région depuis 22 ans.

Le bureau du gouverneur de Chiang Mai a indiqué que les brûlis agricoles et les feux de forêt dans les parcs nationaux étaient à l'origine de cette brume toxique. Le ministère de l'Intérieur a appelé à renforcer la surveillance et les sanctions contre ceux qui pratiquent des brûlis illégaux.

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Les médias locaux ont rapporté qu'un sous-district de Chiang Mai préparait une déclaration de catastrophe naturelle, ce qui accélérerait le déploiement de fonds d'urgence et de compensations pour les personnes touchées.

Une agence gouvernementale thaïlandaise a indiqué avoir enregistré lundi 4. 750 foyers d'incendie dans tout le pays, et que des milliers d'autres avaient été détectés dans les pays voisins, Birmanie, Laos, Cambodge, Vietnam et Malaisie. Plus de 10 millions de personnes ont été traitées en 2023 en Thaïlande pour des problèmes de santé liés à la pollution, selon le ministère de la Santé.

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