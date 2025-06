1/11 Vishwash Kumar Ramesh a survécu au crash de l'avion d'Air India. Photo: Screenshot X

Johannes Hillig

Il n'arrive toujours pas à croire qu'il est en vie. «C'est un miracle que j'aie survécu», déclare Vishwash Kumar Ramesh au journal britannique «The Sun». L'homme d'affaires britannique avait pris place dans l'avion de la compagnie Air India au départ d'Ahmedabad. L'avion de type Boeing 787-8 Dreamliner devait se rendre à Londres jeudi dernier, mais il s'est écrasé peu après le décollage dans une zone habitée. Hormis Vishwash Kumar Ramesh, aucune des plus de 240 personnes à bord n'a survécu. Son frère Ajay Kumar Ramesh non plus.

«Mon frère est à l'intérieur, il est en train de brûler, je dois le sauver»

Physiquement, le quadragénaire se porte bien. Mais émotionnellement, il se sent anéanti. «Je n'ai pas pu sauver Ajay», déplore-t-il. Au départ, l'homme de 40 ans devait être assis à une autre place, juste à côté de son frère. Mais le Britannique a finalement été placé sur le siège 11A, près d'une sortie de secours, car l'avion était plein. Les deux frères ont donc été séparés. Ajay Kumar Ramesh était assis sur le siège 11J. Le survivant ne peut s'empêcher d'y penser. «Si nous avions été assis ensemble, nous aurions peut-être survécu tous les deux.»

Alors que Vishwash a pu ramper à travers un trou dans le fuselage du Boeing après le crash, il a dû laisser son frère derrière lui. Vishwash a pu se sauver, mais Ajay et les autres personnes à bord n'ont pas survécu.

L'autorité américaine de sécurité des transports enquête

Le fait que Vishwash soit le seul à avoir échappé à la mort est un miracle, même pour les experts. En effet, la place la plus sûre dans un avion n'existe pas. «Le siège 11A n'est pas une garantie de sécurité», explique Hansjörg Egger, expert en aviation. Il y a des dizaines de scénarios à envisager ou à peser. Mais il est impossible de savoir à l'avance quel siège offre plus ou moins de chances de survie, a-t-il ajouté.

On ne sait toujours pas pourquoi l'avion d'Air India s'est écrasé peu après le décollage. Les enquêteurs espèrent notamment obtenir des informations importantes grâce à l'analyse des deux enregistreurs de vol. L'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de voix, qui a enregistré les conversations dans le cockpit, ont été retrouvés sur le lieu du crash.

Parallèlement à l'enquête menée par les enquêteurs indiens sur les accidents aériens, l'autorité américaine de sécurité des transports (NTSB) mène également une enquête. Selon les informations du «Guardian», des experts britanniques soutiennent également l'enquête sur ce terrible accident.