DE
FR
Voici à quoi ressemble la statue de Tina Turner dans le Tennessee
0:11
Des fans peu enthousiastes:Voici à quoi ressemble la statue de Tina Turner dans le Tennessee

Pire que celle de CR7?
Une nouvelle statue de Tina Turner devient la risée du web

Une statue a été érigée à Bronswille Tennessee en l'honneur de la chanteuse Tina Turner, décédée en 2023. Problème: l'œuvre d'art fait davantage penser à une caricature qu'à l'artiste elle-même.
Publié: il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Partager
Écouter
1/7
Les fans de Tina Turner attendaient avec impatience le dévoilement de la statue dans la ville natale de la chanteuse, Brownsville, Tennessee.
Photo: AP
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja Anders

Grande crinière, jupe courte, pose iconique: c'est avec ces éléments clés que la nouvelle statue de Tina Turner, décédée à Küsnacht (ZH) 2023, a été dévoilée à Brownsville, dans l'État américain du Tennessee. Ce qui aurait dû être un grand hommage à une artiste encore plus grande est devenu la risée du web.

En effet, en regardant la statue, il faut faire fonctionner son imagination pour reconnaître l'artiste. «Le grand art te laisse sans voix. Tout comme une abomination comme celle-ci», écrit sur X une fan visiblement très déçue.

Pas vraiment «simply the best»

Les commentaires sur les réseaux sociaux sont unanimes: «Soit l'artiste a passé une mauvaise journée, soit il n'a pas été assez bien payé». La statue de la ville natale de Tina Turner, qui semble rendre hommage à la chanteuse décédée à chaque coin de rue, a été réalisée par l'artiste nigérian Fred Ajanogha, connu pour avoir immortalisé en statues des figures historiques de la communauté POC (People of Colour).

Mais les fans ne sont guère enthousiastes face à sa dernière œuvre. «Je ne sais pas si la personne qui a créé cette statue était 'simply the best' pour le job», écrit un utilisateur, faisant allusion au tube mondial de Tina Turner. D'autres comparent la sculpture à la mascotte de la chaîne de restauration rapide McDonalds. «Pourquoi cette statue de Tina Turner ressemble-t-elle à Ronald McDonald avec une perruque hirsute?», se demande un utilisateur.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Un autre fan écrit: «Tina Turner était magnifique. Comment ont-ils pu lui faire ça?» D'autres encore se demandent si la statue n'a pas été commandée en Chine – d'où proviennent de nombreux articles bon marché de mauvaise qualité.

D'autres stars sont également punies par des statues de mauvaise qualité

La statue de Tina Turner rappelle d'autres sculptures de personnalités connues qui appartiennent plus à un musée de curiosités qu'à une place publique. Nous nous souvenons probablement tous trop bien du buste du footballeur Cristiano Ronaldo, dévoilé à l'aéroport de Madère. Avec un sourire déformé, des yeux qui ne semblent pas tout à fait corrects et une coiffure étrange, la statue a suscité des moqueries dans le monde entier.

Une statue de la légende du basket-ball Dwyane Wade a également reçu beaucoup de malveillance de la part d'Internet lors de son dévoilement, car sa prétendue représentation ne lui ressemblait pas du tout.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus