Une statue a été érigée à Bronswille Tennessee en l'honneur de la chanteuse Tina Turner, décédée en 2023. Problème: l'œuvre d'art fait davantage penser à une caricature qu'à l'artiste elle-même.

1/7 Les fans de Tina Turner attendaient avec impatience le dévoilement de la statue dans la ville natale de la chanteuse, Brownsville, Tennessee. Photo: AP

Silja Anders

Grande crinière, jupe courte, pose iconique: c'est avec ces éléments clés que la nouvelle statue de Tina Turner, décédée à Küsnacht (ZH) 2023, a été dévoilée à Brownsville, dans l'État américain du Tennessee. Ce qui aurait dû être un grand hommage à une artiste encore plus grande est devenu la risée du web.

En effet, en regardant la statue, il faut faire fonctionner son imagination pour reconnaître l'artiste. «Le grand art te laisse sans voix. Tout comme une abomination comme celle-ci», écrit sur X une fan visiblement très déçue.

Pas vraiment «simply the best»

Les commentaires sur les réseaux sociaux sont unanimes: «Soit l'artiste a passé une mauvaise journée, soit il n'a pas été assez bien payé». La statue de la ville natale de Tina Turner, qui semble rendre hommage à la chanteuse décédée à chaque coin de rue, a été réalisée par l'artiste nigérian Fred Ajanogha, connu pour avoir immortalisé en statues des figures historiques de la communauté POC (People of Colour).

Mais les fans ne sont guère enthousiastes face à sa dernière œuvre. «Je ne sais pas si la personne qui a créé cette statue était 'simply the best' pour le job», écrit un utilisateur, faisant allusion au tube mondial de Tina Turner. D'autres comparent la sculpture à la mascotte de la chaîne de restauration rapide McDonalds. «Pourquoi cette statue de Tina Turner ressemble-t-elle à Ronald McDonald avec une perruque hirsute?», se demande un utilisateur.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un autre fan écrit: «Tina Turner était magnifique. Comment ont-ils pu lui faire ça?» D'autres encore se demandent si la statue n'a pas été commandée en Chine – d'où proviennent de nombreux articles bon marché de mauvaise qualité.

D'autres stars sont également punies par des statues de mauvaise qualité

La statue de Tina Turner rappelle d'autres sculptures de personnalités connues qui appartiennent plus à un musée de curiosités qu'à une place publique. Nous nous souvenons probablement tous trop bien du buste du footballeur Cristiano Ronaldo, dévoilé à l'aéroport de Madère. Avec un sourire déformé, des yeux qui ne semblent pas tout à fait corrects et une coiffure étrange, la statue a suscité des moqueries dans le monde entier.

Une statue de la légende du basket-ball Dwyane Wade a également reçu beaucoup de malveillance de la part d'Internet lors de son dévoilement, car sa prétendue représentation ne lui ressemblait pas du tout.