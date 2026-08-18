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Avant de se suicider
Un élève ouvre le feu dans son lycée et tue un camarade aux Philippines

Un élève a tué par balle un autre élève dans un lycée catholique des Philippines avant de se suicider. Le tireur, armé d'un pistolet et d'un fusil, a ouvert le feu dans une classe. La police enquête sur ses motivations.
Publié: il y a 49 minutes
L'incident a eu lieu à l'université Ateneo de Zamboanga, une institution privée qui fait aussi office de lycée.
Photo: AP Photo/undefined
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AFP Agence France-Presse

Un élève a été tué par balle mardi dans un lycée catholique des Philippines, ont fait savoir les autorités, ajoutant que le tireur présumé s'était suicidé. La fusillade, la deuxième dans un établissement scolaire en l'espace de deux mois, a eu lieu à l'université Ateneo de Zamboanga, une institution privée qui fait aussi office de collège et de lycée, située dans l'ouest de Mindanao.

La police régionale a déclaré qu'un élève de troisième avait apporté «un pistolet et un fusil dans l'enceinte» de l'établissement et avait ouvert le feu dans une salle de classe, tuant une personne avant de retourner l'arme contre lui. «L'enquête est en cours (...) Nous essayons toujours d'identifier la raison (de son acte)», a déclaré à l'AFP la porte-parole de la police, Shella Chang.

Des tirs filmés en direct dans l'école

Le nombre de blessés est inconnu dans l'immédiat. Dans une vidéo partagée par les médias locaux et qui porte les caractéristiques d'un direct sur Facebook, on peut voir le canon d'une arme se déplacer dans un couloir, avant d'être dirigé vers une salle de classe et que l'arme ne soit actionnée. Des enfants en uniforme scolaire apparaissent, hurlant et se ruant vers une sortie.

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Le compte Facebook du tueur a été désactivé. «Nous voyons qu'il a d'abord tiré sur l'enseignant qui était assis à une table. Il semble qu'il l'ait manqué, puis qu'il soit allé dans une autre pièce (...) là, il a tiré sur un autre élève», a rapporté le maire de Zamboanga, Khymer Olaso à une station de radio locale.

L'école, qui confirme de son côté deux décès, avait le mois dernier organisé un exercice de simulation de tireur actif. En juin, trois adolescents ont été tués et 20 autres blessés lors d'une fusillade dans une école du centre des Philippines. La possession légale d'armes à feu est strictement encadrée dans ce pays d'Asie du Sud-Est, mais il existe un important marché noir.

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