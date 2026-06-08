Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines, faisant au moins un mort et quatre blessés selon la police. Plusieurs bâtiments et maisons se sont effondrés, notamment à General Santos, sur l’île de Mindanao.

Un puissant séisme fait un mort et quatre blessés dans le sud des Philippines

Un puissant séisme fait un mort et quatre blessés dans le sud des Philippines

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 7,8, dont l'épicentre est proche des côtes du sud des Philippines, a fait au moins un mort et quatre blessés lundi matin et fait s'effondrer plusieurs bâtiments dans l'archipel, a indiqué la police. «Un certain nombre de bâtiments se sont effondrés. Certaines maisons se sont également écroulées», a déclaré Robert Dagon, un responsable de la police de General Santos, grande ville de l'île de Mindanao.

Le séisme s'est produit à une profondeur de 35 kilomètres au large de l'île de Mindanao, a indiqué l'USGS. Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique PTCW a averti que des vagues de tsunami étaient possibles «dans les trois prochaines heures» le long des côtes des Philippines, de l'Indonésie, de Taïwan et jusqu'au Japon.