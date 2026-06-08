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De magnitude 7,8
Un puissant séisme fait un mort et quatre blessés dans le sud des Philippines

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines, faisant au moins un mort et quatre blessés selon la police. Plusieurs bâtiments et maisons se sont effondrés, notamment à General Santos, sur l’île de Mindanao.
Publié: il y a 45 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Le séisme s'est produit à une profondeur de 35 kilomètres au large de l'île de Mindanao, a indiqué l'USGS.
Photo: IMAGO/Xinhua
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 7,8, dont l'épicentre est proche des côtes du sud des Philippines, a fait au moins un mort et quatre blessés lundi matin et fait s'effondrer plusieurs bâtiments dans l'archipel, a indiqué la police. «Un certain nombre de bâtiments se sont effondrés. Certaines maisons se sont également écroulées», a déclaré Robert Dagon, un responsable de la police de General Santos, grande ville de l'île de Mindanao.

Le séisme s'est produit à une profondeur de 35 kilomètres au large de l'île de Mindanao, a indiqué l'USGS. Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique PTCW a averti que des vagues de tsunami étaient possibles «dans les trois prochaines heures» le long des côtes des Philippines, de l'Indonésie, de Taïwan et jusqu'au Japon.

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