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Forte secousse enregistrée
Un nouveau puissant séisme détecté au large de l'Indonésie

Un tremblement de terre de magnitude 6 a secoué samedi les environs de l'île de Talaud en Indonésie. L'épicentre était situé à 90 kilomètres au sud-est de l'île de Mindanao.
Publié: 04.04.2026 à 14:04 heures
|
Dernière mise à jour: 04.04.2026 à 14:27 heures
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Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6 s'est produit samedi au large de l'île indonésienne de Talaud (nord), a indiqué l'institut géologique américain USGS. L'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a précisé samedi qu'il n'y avait aucune menace de tsunami.

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La secousse a été détectée à une profondeur de 99 kilomètres et à environ 90 kilomètres au sud-est de la province philippine de Sarangani sur l'île de Mindanao, selon l'USGS. Le séisme n'a été «que légèrement ressenti» et aucun dégât ni blessé n'avait été signalé, a déclaré à l'AFP Harry Sauro, un responsable provincial philippin de la gestion des catastrophes. 

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