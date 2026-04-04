AFP Agence France-Presse
Un séisme de magnitude 6 s'est produit samedi au large de l'île indonésienne de Talaud (nord), a indiqué l'institut géologique américain USGS. L'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a précisé samedi qu'il n'y avait aucune menace de tsunami.
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La secousse a été détectée à une profondeur de 99 kilomètres et à environ 90 kilomètres au sud-est de la province philippine de Sarangani sur l'île de Mindanao, selon l'USGS. Le séisme n'a été «que légèrement ressenti» et aucun dégât ni blessé n'avait été signalé, a déclaré à l'AFP Harry Sauro, un responsable provincial philippin de la gestion des catastrophes.
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