Pas d'alerte tsunami
Un séisme de magnitude 6,5 frappe la Papouasie indonésienne

Un fort séisme de magnitude 6,5 a ébranlé la province de Papouasie, en Indonésie. Survenu à 14h48 heure locale, l'événement n'a pas provoqué d'alerte au tsunami ni de blessés signalés dans l'immédiat.
Publié: il y a 41 minutes
Voici à quoi ressemble la province de Papouasie, en Indonésie. (Image d'illustration)
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,5 a frappé jeudi la Papouasie, province de l'est de l'Indonésie, a rapporté l'Institut d'études géologiques américain USGS, sans que les autorités ne fassent état de blessés dans l'immédiat et sans alerte au tsunami.

Le séisme s'est produit à 14h48 heures locales (05h48 GMT) et son épicentre a été localisé à environ 200 km de la ville de Jayapura, à une profondeur de 35 km, a indiqué l'USGS.

