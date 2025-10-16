Voici à quoi ressemble la province de Papouasie, en Indonésie. (Image d'illustration)
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Un séisme de magnitude 6,5 a frappé jeudi la Papouasie, province de l'est de l'Indonésie, a rapporté l'Institut d'études géologiques américain USGS, sans que les autorités ne fassent état de blessés dans l'immédiat et sans alerte au tsunami.
Le séisme s'est produit à 14h48 heures locales (05h48 GMT) et son épicentre a été localisé à environ 200 km de la ville de Jayapura, à une profondeur de 35 km, a indiqué l'USGS.
Découvrez nos contenus sponsorisés