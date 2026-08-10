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Après neuf jours de déluge
Au moins 13 morts aux Philippines après des pluies torrentielles

Au moins 13 personnes sont mortes aux Philippines après neuf jours de pluies torrentielles et de glissements de terrain. Sur l’île de Luçon, les intempéries ont aussi fait six disparus et provoqué d’importantes inondations à Manille.
Publié: 10.08.2026 à 13:29 heures
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Des inondations et glissements de terrain ont été provoqués par neuf jours de pluies torrentielles aux Philippines.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Les inondations et glissements de terrain provoqués par neuf jours de pluies torrentielles ont causé la mort d'au moins 13 personnes aux Philippines, ont indiqué les services de secours lundi.

Ces pluies, renforcées par des tempêtes tropicales, ont contraint les autorités à fermer les écoles et les bâtiments publics dans la principale île de Luçon. Les rues de la capitale, Manille, ont été inondées.

Dans la station d'altitude de Baguio, c'est un pan de montagne qui s'est détaché dimanche et a enseveli plusieurs bâtiments, causant la mort de quatre personnes, a indiqué à l'AFP Charles Carame, un responsable local. Des recherches se poursuivent pour retrouver au moins six personnes portées disparues, a-t-il ajouté.

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«Des précipitations record ont été enregistrées du 1er au 9 août à Baguio, avec 1.413 millimètres cumulés» en 9 jours contre une moyenne habituelle de 963 mm pour le mois entier, a dit le chef des services météo, Dan Villamil.

Les régions les plus pauvres sont les plus touchées

Des glissements de terrain ont causé la mort de six autres personnes ailleurs dans l'île de Luçon. Une autre personne s'est noyée, une a été tuée par la chute d'un arbre, et une a été électrocutée, selon un bilan de la Sécurité civile.

De fortes pluies se poursuivent lundi, mais le Secrétaire aux Travaux publics, Vince Dizon, a indiqué que les inondations s'atténuaient.

Tous les ans, une vingtaine de tempêtes ou de typhons atteignent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres étant généralement les plus gravement affectées.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique généré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

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