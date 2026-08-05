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Aucun risque de tsunami dans l'immédiate
Un puissant séisme de magnitude 6,3 secoue le sud des Philippines

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé mercredi en mer au sud des Philippines, près de l'île de Sarangani, selon l'USGS. Aucun risque de tsunami n'a été signalé et aucun dégât ni victime n'étaient rapportés dans l'immédiat.
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
L'épicentre a été localisé près de l'île de Sarangani. Aucun tsunami, dégât ni blessé n'est signalé à ce stade.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Un tremblement de terre s'est produit mercredi en mer au sud des Philippines, a annoncé l'institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), estimant sa magnitude à 6,3. Aucune alerte au tsunami n'a été émise. L'épicentre du séisme se trouve à 32 kilomètres au sud-ouest de la petite île de Sarangani, située à proximité de celle de Mindanao, selon l'USGS. Aucun dégât ni victime n'ont été signalés dans l'immédiat.

«Le séisme s'est produit alors que le gouvernement local distribuait une aide financière, il y avait donc beaucoup de monde sur le terrain, mais tout le monde est sain et sauf», a indiqué Hary Sauro, un secouriste local. «D'après notre évaluation et notre expérience, nous ne pensons pas qu'il y aura de victimes ou de dégâts», a-t-il ajouté. Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC), basé à Hawaï, a évalué la profondeur du séisme de mercredi à 62 kilomètres.

Un précédent séisme de magnitude 7,8 s'était produit au large de l'île de Mindanao le 8 juin, provoquant des effondrements de bâtiments et glissements de terrain, faisant des milliers de déplacés, plus de 76 morts et plus de 1300 blessés. Les séismes sont quasi quotidiens aux Philippines, pays situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique, un arc d'activité sismique intense s'étendant du Japon à l'Asie du Sud-Est et à travers le bassin pacifique.

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