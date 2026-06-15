L'annonce dans la nuit d'un accord entre les États-Unis et l'Iran a immédiatement eu des conséquences. Ainsi le cours du pétrole a chuté et la bourse asiatique a connu un fort rebond.

Les cours du pétrole brut ont plongé lundi de plus de 4%, tandis que les Bourses asiatiques bondissaient en début d'échanges, dans des marchés soulagés par l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Dans la nuit de dimanche à lundi vers 00h30, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, référence du marché mondial, lâchait 4,41% à 83,45 dollars. Celui du WTI, référence américaine, perdait 5,05% à 80,62 dollars.

Washington et Téhéran sont parvenus à un accord pour mettre fin «de façon immédiate et permanente» à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, a annoncé lundi le médiateur pakistanais, ce que les Etats-Unis et l'Iran ont confirmé dans la foulée. «L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé», a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social quelques minutes après l'annonce pakistanaise, affirmant «la réouverture du détroit d'Ormuz sans droits de passage».

Paralysie depuis fin février

La circulation dans ce passage stratégique, par où transite d'ordinaire un cinquième du pétrole brut mondial, était largement paralysée depuis le début du conflit fin février, ce qui a entraîné une flambée des cours de l'or noir. Le protocole d'accord avec les États-Unis prévoit «la fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban», a déclaré sur la télévision d'État le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi.

«C'est le genre de nouvelle qui ne passe pas inaperçue à l'ouverture des marchés: cela ouvre la voie à une prise de risque sur les cours, aussi fragile que puisse s'avérer cette déclaration en fin de compte», a commenté Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management. Il précise: «Les marchés ont avant tout retenu une chose : la 'prime de risque' liée au détroit d'Ormuz est en train d'être réévaluée». L'expert prévient toutefois qu'un retour à la normale dépendra du déminage et de la confiance dans la sécurité maritime.

«Avant le conflit, environ 140 navires transitaient chaque jour par le détroit. Le trafic s'est amélioré, mais reste bien en deçà de la normale. Une véritable réouverture aurait donc un impact immédiat: elle réduirait l'incertitude pour les transporteurs, apaiserait les marchés de l'assurance (...) et permettrait de commencer à réduire la 'prime de risque' liée au conflit dans les cours du pétrole», avait-il déjà estimé dimanche.

Euphorie des Bourses asiatiques

Les marchés boursiers se sont envolés en Asie dans la foulée de l'accord Iran/États-Unis, les investisseurs se montrant soulagés par la perspective d'un reflux durable des prix énergétiques alors que le récent sursaut de l'inflation plombait le climat économique. Vers 00h30 à la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei grimpait de 4,64% à 68'088 points, et l'indice élargi Topix de 3,32% à 4011 points.

À Séoul, l'indice star Kospi flambait de 5,79% à 8593 points. La Bourse de Sydney progressait de 1,48%, tandis que les places chinoises n'étaient pas encore ouvertes.

Dollar en léger repli

L'annonce de l'accord «devrait rassurer les marchés (...) l'apaisement des craintes liées à la hausse des coûts (sur fond d'inflation énergétique) devrait favoriser les achats sur un large éventail d'actions», ont commenté les analystes de Tokai Tokyo Intelligence.

La monnaie américaine reculait légèrement en début d'échanges asiatiques, pâtissant du regain d'appétit des investisseurs pour les actifs jugés plus risqués. Vers 00h30, le billet vert cédait 0,18% face à la devise japonaise à 159,97 yens pour un dollar. L'or, de son côté, reprenait des couleurs (+1,87%) à 4298 dollars l'once.