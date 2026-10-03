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Deux personnes ont été brûlées
Un incendie menace l'accès au Machu Picchu et fait un mort

Un incendie parti de brûlis menace depuis vendredi la principale voie d’accès au Machu Picchu, dans la région de Cuzco au Pérou. Une personne est morte et deux autres ont été brûlées.
Publié: il y a 24 minutes
Un incendie parti de brûlis menace depuis vendredi la principale voie d’accès au Machu Picchu
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un incendie, qui menace la principale voie d'accès à la célèbre cité inca du Machu Picchu, dans le sud du Pérou, a fait un mort et deux blessés, a annoncé la Défense civile samedi. Le feu progresse depuis vendredi dans la Vallée sacrée des Incas, dans la région de Cuzco, où se trouve la gare ferroviaire d'Ollantaytambo, la plus fréquentée pour se rendre au Machu Picchu.

«Nous avons une personne âgée décédée à cause des flammes et deux blessés présentant des brûlures au deuxième degré», a déclaré le chef du Bureau régional de gestion des catastrophes et de la sécurité de Cuzco, Miguel Osco, à la radio RPP. «Nous sommes tout près de Machu Picchu, c'est la voie d'accès. (...) Les bus touristiques passent à quelques centaines de mètres, pas très loin de l'incendie», a indiqué un habitant, Gustavo Lozano, interrogé par la radio.

Miguel Osco a précisé que le feu a progressé rapidement en raison des conditions météorologiques: «Il y a beaucoup de soleil, un fort rayonnement solaire. (...) La végétation est très sèche et cela fait que l'incendie se propage rapidement.» L'incendie est parti de brûlis que les paysans ont coutume d'allumer à cette époque de l'année pour défricher et gagner des terres cultivables. La cité du Machu Picchu est le principal site touristique du Pérou et attire près de 3 millions de visiteurs par an.

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