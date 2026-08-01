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«Aucun survivant»
Un avion de tourisme s'écrase au Pérou, au moins 13 morts

Un petit avion de tourisme s'est crashé dans le sud du Pérou samedi. Au moins 13 personnes sont décédées, dont onze passagers.
Publié: 22:24 heures
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Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
L'appareil volait en direction de Nazca, un site touristique très prisé.
Photo: IMAGO/Pond5 Images
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AFP Agence France-Presse

Au moins 13 personnes sont mortes dans le crash d’un petit avion qui transportait des touristes partis admirer les lignes de Nazca, l’un des principaux sites archéologiques du Pérou, a annoncé la police samedi. L’avion s’est écrasé peu après 13h (20h en Suisse), après avoir décollé de l’aérodrome de Pisco, à quelque 240 kilomètres au sud de Lima.

«Onze passagers et deux membres d’équipage sont morts», a déclaré à la presse le commandant de police Jorge Andrade, depuis le lieu de l’accident. «Compte tenu de l’ampleur de l’accident, il n’y a aucun survivant. A ce jour, nous avons récupéré quatre corps», a ajouté le commandant Andrade, sans préciser l’identité des victimes.

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Il n’a pas fourni de détails sur les causes de l’accident et a indiqué que l’Autorité de l’aviation civile péruvienne mènerait l’enquête. Sur place, pompiers et policiers s’affairent parmi les débris de l’appareil encore fumant, d’après des images de correspondants locaux publiées sur Facebook. 

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Pisco possède un aérodrome où opèrent des dizaines de petits avions, transportant un grand nombre de passagers, principalement des touristes étrangers. 

En 2022, un accident d’avion avait fait sept morts, dont deux Chiliens et trois Néerlandais. En octobre 2010, quatre touristes britanniques et deux membres d’équipage péruviens avaient péri dans le crash d’un autre avion.

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