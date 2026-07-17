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Un enfant parmi les victimes
Au moins 14 morts dans un accident de la route dans le nord du Pérou

Au moins 14 personnes ont péri et cinq autres ont été blessées jeudi au Pérou après la chute d’une camionnette dans un précipice. L’accident s’est produit dans le nord du pays, près de la municipalité de San Juan, à environ 800 kilomètres de Lima.
Publié: il y a 55 minutes
Une camionnette a chuté dans un précipice au Pérou, faisant 14 morts et cinq blessés jeudi dans le nord du pays. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Au moins 14 personnes ont été tuées et cinq autres blessées jeudi au Pérou après qu'une camionnette a chuté dans un précipice, dans le nord du pays, ont indiqué les autorités à l'AFP. «Nous avons recensé 14 morts et cinq blessés en raison de la chute d'une camionnette dans un précipice», a déclaré à l'AFP Ricardo Chilón, responsable au sein de la municipalité de San Juan, à 800 kilomètres au nord de Lima.

Le chauffeur et un enfant figurent parmi les victimes, a indiqué Ricardo Chilón. Le véhicule transportait 19 passagers à Ciudad de Dios, près du district de San Juan. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Les accidents de la route sont fréquents au Pérou, en raison du mauvais état des routes, du manque de contrôles et d'excès de vitesse. L'an dernier, plus de 3000 décès ont été enregistrés sur les routes du pays, selon les chiffres officiels.

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