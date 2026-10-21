Le débat s'échauffe entre démocrates et républicains au sujet de la peine de mort aux Etats-Unis. Si 2025 a connu un record d'exécutions, les Américains ne sont plus que 52% à soutenir la peine de mort, au plus bas depuis 1972.

Plus de 30 exécutions capitales ont déjà eu lieu aux Etats-Unis en 2026

Plus de 30 exécutions capitales ont déjà eu lieu aux Etats-Unis en 2026

Myret Zaki Journaliste Blick

Aux Etats-Unis, on assiste à une nette hausse du nombre d’exécutions, après deux décennies de recul, selon le «Wall Street Journal». Depuis ce début d'année 2026, 31 personnes ont été exécutées à travers le pays, dont 17 en Floride. En 2025, 47 avaient eu été exécutés, dont 19 en Floride. Le sujet revient au coeur du débat national américain, avec une polarisation accrue entre démocrates et républicains.

Le mois dernier, Christa Pike, une détenue condamnée à mort, a survécu à une tentative d’exécution par injection létale qui a mal tourné dans le Tennessee.

De son côté, le démocrate Gavin Newsom, gouverneur de Californie et l'un des fervents opposants à Donald Trump, a envisagé de commuer les peines des 563 détenus du couloir de la mort de son Etat, le plus important du pays.

Mise à mort live par le Pentagone avortée

Quant au Pentagone, il avait annoncé son intention de retransmettre en direct la mise à mort par peloton d’exécution de Nidal Malik Hasan, un ancien officier de l’armée qui a reconnu avoir tué 13 personnes lors d'une fusillade perpétrée en 2009 sur la base militaire de Fort Hood, au Texas. Le 15 octobre, Donald Trump a toutefois annoncé que cette exécution ne serait finalement pas diffusée en direct, à la suite de critiques émanant notamment des deux partis politiques.

Selon le Death Penalty Information Center (DPIC), 47 personnes ont été exécutées aux Etats-Unis l’an dernier, soit le nombre le plus élevé depuis 2009, et 31 ont déjà été exécutés en 2026.

La peine de mort se concentre dans quelques Etats. Depuis 1977, six Etats du sud et du centre du pays concentrent 70% des exécutions. A l'inverse, onze Etats l'ont abolie au cours des vingt dernières années et 32 n'ont procédé à aucune exécution depuis au moins dix ans.

Les couloirs de la mort se vident

Malgré la hausse des exécutions, une tendance parallèle indique que, sur trois décennies, les couloirs de la mort se vident, selon le WSJ. Le nombre de condamnés à mort a chuté de 44% depuis 2000, notamment grâce à une meilleure défense juridique, à la baisse des condamnations capitales et à la remise en liberté de plus de 200 condamnés innocentés.

En d'autres termes, la peine de mort est de moins en moins prononcée aux Etats-Unis, même si elle a récemment été appliquée plus fréquemment dans les États comme la Floride, qui continuent à y recourir abondamment.

Injections, peloton ou chaise électrique

Les méthodes employées par les Etats américains pour appliquer la peine capitale ont également évolué, note le WSJ. L’injection létale, utilisée pour la grande majorité des exécutions depuis 1977, est devenue plus difficile à pratiquer depuis que les entreprises pharmaceutiques ont cessé de fournir les substances destinées aux exécutions.

Certains Etats se sont alors tournés vers des préparations médicales peu réglementées, voire totalement dépourvues d’encadrement réglementaire, qui selon les experts, rendent les injections létales moins fiables.

D’autres ont renoué avec des méthodes plus anciennes, comme les traditionnels peloton d’exécution et chaise électrique, ou adopté de nouvelles techniques comme l’hypoxie provoquée par l’inhalation d’azote, qui entraîne la mort par privation d’oxygène.

Une majorité d’Américains se déclarent toujours favorables à la peine de mort, même si le soutien de l’opinion publique ne cesse de s’éroder. Selon Gallup, seuls 52% des Américains soutenaient la peine capitale en 2025, contre 80% en 1994. Mais une enquête de Pew publiée en 2026, qui utilise une autre méthode de sondage, situe ce soutien encore à 66%.