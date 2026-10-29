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Une légende
Patrick Stewart, acteur star des sagas «X-Men» et «Star Trek», est mort

Patrick Stewart, acteur star des sagas «X-Men» et «Star Trek, est mort. Le comédien britannique avait incarné avec brio le Professeur Xavier dans la saga X-Men.
Publié: il y a 8 minutes
La star du grand écran a marqué des générations de fans sous les traits du capitaine Picard.
Photo: AP Photo/Willy Sanjuan

L'acteur britannique Patrick Stewart, connu pour avoir incarné le professeur Charles Xavier dans la saga «X-Men», et le capitaine Jean-Luc Picard dans la série «Star Trek», est décédé à l'âge de 86 ans, selon un communiqué publié jeudi.

Le comédien est mort mercredi, «au terme d'un bref et poignant combat contre la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lewy», a fait savoir son compte officiel sur les réseaux sociaux.

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