Passage humanitaire vers Gaza
Angelina Jolie s'est rendue au point de passage de Rafah

Vendredi, Angelina Jolie s'est rendue au point de passage de Rafah, côté égyptien, pour soutenir Gaza après deux ans de conflit. Elle a discuté avec le Croissant-Rouge et des chauffeurs d'aide humanitaire.
Publié: 15:58 heures
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

La star hollywoodienne Angelina Jolie s'est rendue vendredi au point de passage de Rafah, côté égyptien, ont constaté des journalistes de l'AFP, une visite pour marquer son soutien à la population de Gaza, territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre.

L'ancienne envoyée spéciale du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), venue accompagnée d'une délégation américaine, s'est entretenue avec des membres du Croissant-Rouge et des chauffeurs de camions humanitaires.

Selon les médias locaux, l'actrice américaine a participé à cette visite pour examiner les conditions des Palestiniens blessés en provenance de la bande de Gaza ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave assiégée.

Interdiction d'accès à Gaza pour 37 ONG

Israël a confirmé jeudi l'interdiction d'accès dans la bande de Gaza de 37 organisations internationales majeures, à qui il reproche de ne pas lui avoir communiqué la liste des noms de ses employés, en vertu d'une nouvelle réglementation. Cette réglementation fait craindre de nouveaux ralentissements dans l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien, dévasté par deux ans de guerre et dont une majorité des habitants a urgement besoin de logements, de soins et de sécurité alimentaire.

«Les organisations qui n'ont pas respecté les normes requises en matière de sécurité et de transparence verront leur licence suspendue», a déclaré dans un communiqué le ministère israélien de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme. «La principale défaillance identifiée est le refus de fournir des informations complètes et vérifiables concernant leurs employés, exigence essentielle destinée à empêcher l'infiltration d'opérateurs terroristes au sein des structures humanitaires», a-t-il précisé.

«Le message est clair : l'assistance humanitaire est la bienvenue - l'exploitation des cadres humanitaires à des fins de terrorisme ne l'est pas», a martelé dans le communiqué le ministre, Amichai Chikli.

