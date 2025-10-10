Un septuagénaire japonais a été retrouvé mort en forêt, probablement tué par un ours. Cette attaque s'ajoute à une série d'incidents mortels impliquant des ours au Japon, avec un bilan officiel de six décès depuis avril 2025.

Un homme tué dans une nouvelle attaque imputée à un ours au Japon

La police japonaise a annoncé vendredi qu'un septuagénaire retrouvé mort en forêt pourrait avoir été tué par un ours, alors que se multiplient dans l'archipel ces dernières semaines les attaques meurtrières imputées aux plantigrades. L'homme, «porté disparu après être allé cueillir des champignons dans les bois, a été retrouvé mort», a déclaré à l'AFP un policier de la région d'Iwate (nord). «Nous soupçonnons qu'il a été attaqué par un ours, d'après les marques de griffures», a-t-il précisé.

Le bilan officiel des attaques d'ours au Japon s'élève jusqu'à présent à six morts pour l'année budgétaire ayant débuté en avril 2025, selon le ministère de l'Environnement - égalant d'ores et déjà le record de 2023. La semaine dernière, trois attaques mortelles présumées ont été recensées, ce qui porterait le nombre de décès à un record annuel si des attaques d'ours étaient confirmées.

De plus en plus d'ours sauvages ont été observés au Japon ces dernières années, jusque dans des zones résidentielles, pour des raisons liées au changement climatique et au déclin de la population dans les régions rurales.

Cause inconnue

Outre le septuagénaire, la police a retrouvé mercredi un autre homme mort, lui aussi apparemment attaqué par un ours, dans une autre partie d'Iwate. La chaîne locale TV Iwate a indiqué que sa tête et son torse avaient été séparés. Par ailleurs, dans la préfecture de Nagano (centre), le corps d'un homme de 78 ans portant de multiples marques de griffes a été retrouvé samedi.

Si la police soupçonne fortement des attaques d'ours, la cause de ces décès fait toujours l'objet d'une enquête. Entre avril et septembre, 103 personnes ont été blessées par des ours dans l'ensemble du pays, selon le ministère de l'Environnement.

Dans un magasin

Mardi, un ours adulte agité a pénétré dans un supermarché de Gunma (région au nord de Tokyo), errant entre les rayons, blessant deux hommes et effrayant les clients. Le magasin, proche de zones montagneuses, n'avait jamais été confronté à des ours auparavant, a déclaré à l'AFP Hiroshi Horikawa, responsable de la planification de gestion de la chaîne de supermarchés.

Un touriste espagnol a également été attaqué dimanche par un ours à un arrêt de bus du village de Shirakawa-go (centre du Japon), classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi les derniers décès confirmés figure une cueilleuse de champignons dans le département de Miyagi (nord-est) ainsi qu'un homme de 78 ans dans le département de Nagano (centre).