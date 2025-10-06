Dans le centre du Japon, un Espagnol a été attaqué par un ours dans la région de Shirakawa-go, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco. L'homme a pu quitter l'hôpital le jour même. Depuis avril, 64 personnes ont été blessées dans tout le pays.

Un touriste attaqué par un ours dans un célèbre village japonais

Shirakawa-go est réputé pour ses grandes maisons traditionnelles aux toits de chaume. Photo: imago/Kyodo News

Un Espagnol a été blessé par un ours dans un village touristique japonais, a déclaré lundi un responsable local, quelques jours après la mort de deux personnes dans d'autres attaques également imputées à des ours.

Le touriste de 44 ans a été attaqué alors qu'il marchait vers un arrêt de bus dimanche à Shirakawa-go (centre), un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco réputé pour ses grandes maisons traditionnelles aux toits de chaume, a indiqué à l'AFP Kazunari Takashima, un responsable du village.

L'homme «a eu une éraflure au bras droit, puis il s'est rendu à l'Office de tourisme tout proche», a ajouté Kazunari Takashima, ajoutant que le touriste est ressorti de l'hôpital le jour même. L'animal, mesurant environ un mètre, serait un jeune ours noir. A la suite de cet incident, le village a fermé les sentiers de la région tandis que la police patrouillait et que la municipalité exhortait «les touristes à ne pas prendre des photos dans des zones interdites».

Deux morts vendredi

Des attaques imputées à des ours ont fait deux morts vendredi. Une cueilleuse de champignons a été retrouvée morte dans le département de Miyagi (nord-est) ainsi qu'un homme de 78 ans dans le département de Nagano au nord-ouest de Tokyo.

De plus en plus d'ours sont aperçus un peu partout dans l'archipel ces dernières années, parfois même dans des zones résidentielles - pour des raisons imputées au changement climatique et au déclin de la population nippone.

Le Japon a assoupli en septembre les règles sur les armes à feu pour les chasseurs dans les zones urbaines à la suite d'une augmentation des attaques d'ours. Selon le média public NHK, 5 personnes ont été tuées par des ours et 64 blessées dans tout le pays, entre avril et août 2025. L'année précédente, 219 attaques dont six meurtrières ont été enregistrées.