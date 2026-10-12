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A l'hôpital Gemelli de Rome
Le pape Léon XIV sera opéré d'un nodule pulmonaire mardi

Le pape Léon XIV sera hospitalisé mardi en fin de matinée à l’hôpital Gemelli de Rome pour y être opéré d’un nodule pulmonaire, a annoncé lundi le Vatican.
Publié: il y a 32 minutes
Le pape Léon XIV sera hospitalisé mardi à l'hôpital Gemelli de Rome où il doit sera opéré d'un nodule pulmonaire.
Photo: Dukas
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AFP Agence France-Presse

Le pape Léon XIV sera hospitalisé mardi en fin de matinée à l'hôpital Gemelli de Rome où il doit être opéré d'un nodule pulmonaire, a indiqué lundi le Vatican. Le Siège apostolique n'a pas précisé si le pape sera opéré le même jour ou le lendemain.

Le pape Léon XIV avait annoncé dimanche qu'il allait se faire opérer «dans les prochains jours» d'un nodule «circonscrit au poumon» et ayant été détecté «à un stade très précoce», une première alerte de santé après dix-sept mois d'un pontificat au rythme intense.

Un nodule pulmonaire est une petite masse ou lésion dans le tissu pulmonaire que met généralement en évidence une imagerie thoracique. «Les médecins jugent opportun d'intervenir et donc, suivant leurs conseils, j'ai décidé de me faire opérer pour le retirer», avait ajouté le pape de 71 ans à l'issue de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre.

Déplacement international toujours prévu

Aucune précision n'a été apportée quant au fait que cette opération puisse modifier l'agenda international du pape américain, qui doit se rendre du 6 au 17 novembre en Uruguay, en Argentine et au Pérou.

Né à Chicago, Léon XIV, de son vrai nom Robert Francis Prevost, est devenu chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde, et le premier pape américain de l'histoire, le 8 mai 2025, à la suite du décès à 88 ans de son prédécesseur argentin François.

Bien que moins exubérant que son prédécesseur, Léon XIV a progressivement imprimé son style à la direction de l'Eglise catholique, trouvant sa voix alors qu'il s'attaque à certaines des questions les plus pressantes au niveau mondial, des conflits sanglants à l'intelligence artificielle.

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