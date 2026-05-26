L'électricité rétablie au Panama après une panne massive

Lundi soir, une panne massive a paralysé Panama pendant deux heures, affectant la circulation et l'approvisionnement en eau. Etesa attribue cet incident aux fortes pluies ayant endommagé une ligne électrique.

AFP Agence France-Presse

L'électricité a été rétablie dans la capitale du Panama lundi soir, après une panne massive de plus de deux heures qui a touché des milliers d'usagers et paralysé la circulation routière, ont indiqué les autorités.

La compagnie publique d'électricité Etesa a indiqué que le service «avait été rétabli à 100 %» et expliqué cette panne par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région et auraient endommagé l'une des lignes de transport d'électricité.

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La panne d'électricité a rendu inopérants les feux de signalisation, provoquant des embouteillages dans de nombreux quartiers de Panama, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Gros embouteillages

La capitale et sa banlieue comptent deux millions d'habitants, soit près de la moitié de la population du pays. Les perturbations ont également touché la province voisine de Colón.

La situation chaotique engendrée par la panne a atteint son paroxysme à l'heure de pointe, avec des milliers d'employés, rentrant chez eux, bloqués dans les embouteillages. Le métro de la capitale, qui transporte quotidiennement environ 400'000 personnes, a continué à fonctionner, mais sans escaliers roulants ni climatisation. La température ressentie était de 41°C.

La principale station de traitement d'eau qui alimente la capitale panaméenne a également cessé de fonctionner.