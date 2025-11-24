DE
FR

Les forces frontalières visées
Un attentat suicide fait trois morts au Pakistan

Un attentat-suicide contre le quartier général de la police frontalière à Peshawar, au Pakistan, a fait trois morts et quatre blessés parmi les forces de sécurité. L'attaque, survenue lundi matin, a été menée par trois assaillants.
Publié: il y a 17 minutes
Partager
Écouter
Du personnel militaire a rapidement été dépêché sur le site de l'attentat.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Trois membres des forces de sécurité frontalières pakistanaises ont été tués lundi dans un attentat-suicide contre leur quartier général à Peshawar, dans la province du Khyber-Pakhtunkhwa frontalière de l'Afghanistan, a indiqué lundi la police à l'AFP.

«A 8h10 locales», trois personnes ont conduit un attentat-suicide contre «le quartier général de la police frontalière (...) tuant trois membres des forces de sécurité qui gardaient l'entrée et en blessant quatre autres», a déclaré à l'AFP Mian Saeed, chef de la police de Peshawar.

Il a ajouté que deux assaillants avaient réussi à pénétrer dans les locaux avant d'être «rapidement neutralisés». Un journaliste de l'AFP présent sur le lieu de l'attaque a vu les dépouilles des attaquants présumés, des tâches de sang sur la route et la porte du quartier général criblée de balle.

Tensions avec Kaboul

«L'attaque est terminée et une opération de nettoyage est en cours pour s'assurer qu'il ne reste aucune munition non explosée», a indiqué à l'AFP Zulfiqar Hameed, inspecteur général de la police de Peshawar. Les auteurs de cette attaque non revendiquée à ce stade «seront retrouvés et punis», a réagi lundi le Premier ministre Shehbaz Sharif, réitérant sa volonté «d'éradiquer le terrorisme».

A lire aussi
Nouvelle arrestation en Inde après l'explosion d'une voiture à New Delhi
Un complice du «kamikaze»
Nouvelle arrestation en Inde après l'explosion d'une voiture à New Delhi
La police fait sauter des explosifs par erreur, au moins neuf morts
Accident en Inde
La police fait sauter des explosifs par erreur, au moins neuf morts

Islamabad, confronté à une résurgence d'attaques contre ses forces de sécurité, accuse inlassablement son voisin afghan «d'abriter» des groupes «terroristes», en tête desquels les talibans pakistanais (TTP). De son côté, Kaboul dément. Le 11 novembre, une attaque à la bombe devant un tribunal d'Islamabad avait fait 12 morts et des dizaines de blessés. Elle avait été revendiquée par une faction des talibans pakistanais et orchestrée depuis l'Afghanistan, selon Islamabad qui a arrêté quatre suspects.

Trêve fragile

Les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan, envenimées par ces questions sécuritaires récurrentes, se sont détériorées jusqu'à conduire à leur pire affrontement à la mi-octobre. Les heurts avaient principalement eu lieu à la frontière, mais la confrontation avait aussi débordé jusqu'à Kaboul, touchée par des explosions attribuées par Islamabad à des «frappes de précision».

Les voisins sont convenus d'une trêve, fragile, dont ils ne sont pas parvenus à préciser les contours malgré plusieurs cycles de négociations en bloquant sur des questions sécuritaires. Ils avaient menacé de répliquer en cas d'attaque sur leur sol. L'année 2024 a été la plus meurtrière pour le Pakistan en près d'une décennie, avec plus de 1600 morts dans ces violences.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus