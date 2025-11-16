La police indienne a arrêté un complice présumé de l'attentat à la voiture piégée à New Delhi. L'explosion près du Fort Rouge avait fait au moins 10 morts et 32 blessés lundi dernier. Le suspect, originaire du Cachemire, aurait aidé à l'achat du véhicule.

La tension reste vive en Inde après l'attentat qui a fait 10 morts lundi dernier dans la capitale New Delhi. Photo: IMAGO/Hindustan Times

La police indienne a annoncé dimanche soir l'arrestation d'un homme originaire du Cachemire (nord). Ce dernier est présenté comme le complice du «kamikaze» accusé d'être responsable de l'explosion d'une voiture qui a fait au moins 10 morts lundi dernier dans la capitale New Delhi.

«L'Agence nationale d'investigation (NIA) a interpellé un habitant du Cachemire qui a participé avec le kamikaze à l'attentat terroriste à la voiture piégée» perpétré près du Fort Rouge, un des monuments les plus visités de la mégapole, a annoncé la NIA dans un communiqué. Selon la NIA, la police antiterroriste fédérale indienne, cet attentat a fait 10 morts et 32 blessés.

Un précédent bilan livré à l'AFP par le responsable d'un hôpital de New Delhi faisait état de 12 morts et d'une trentaine de blessés. Identifié comme Amir Rashid Ali, le complice est soupçonné d'avoir participé à l'achat de la voiture conduite par Umar Un Nabi, un professeur de médecine lui aussi originaire du Cachemire et qui exerçait à l'université Al Falah de Faridabad dans la banlieue de la capitale.

Le Pakistan nie tout lien

L'identité de cet homme, décédé lors de l'explosion, a été confirmée par des analyses scientifiques, selon la NIA. Cet attentat est le plus important survenu sur le territoire indien depuis celui qui a causé la mort de 26 civils de confession hindoue le 22 avril dans le Cachemire indien.





L'Inde en avait aussitôt attribué la responsabilité au Pakistan et lancé des représailles contre des «sites terroristes» sur son sol qui avaient dégénéré en trois jours d'affrontements militaires entre les deux puissances nucléaires rivales, les plus sérieux depuis 1999. Islamabad avait nié toute implication.

Les informations livrées dimanche soir par la NIA sont les premières officiellement publiées depuis l'explosion. Le gouvernement indien s'était borné mercredi soir à la qualifier d'«incident terroriste» et promis «d'identifier les auteurs, leurs complices et leurs soutiens et de les déferrer devant la justice dans les meilleurs délais».