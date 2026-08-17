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La police frappe fort
Le Pakistan démantèle un centre d'appels frauduleux, 258 arrestations

Les autorités pakistanaises ont arrêté 258 étrangers lors d'un raid contre un centre d'appels frauduleux à Islamabad. Les suspects, venus avec des visas touristiques, risquent l'expulsion.
Publié: il y a 28 minutes
La police a arrêté plus de 250 personnes travaillant dans un centre d'appel dédié à l'escroquerie.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les autorités pakistanaises ont annoncé lundi avoir arrêté 258 étrangers, dont 40 ressortissants chinois, lors d'un raid dans un centre d'appels frauduleux à Islamabad. «Ils opéraient dans un centre d'appels dédié à l'escroquerie en périphérie d'Islamabad», a indiqué à l'AFP un responsable d'un service de renseignement.

«Ils sont entrés au Pakistan avec des visas de tourisme et n'étaient pas autorisés à faire ce qu'ils faisaient», a-t-il ajouté. Les personnes arrêtées – dont 170 originaires du Vietnam, ainsi que des ressortissants de Malaisie et «d'autres pays asiatiques» – ont été placées en détention dans une prison à Rawalpindi, près d'Islamabad.

Les ambassades concernées ont été informées et les détails des accusations portées contre les suspects seront rendus publics dans les prochains jours, l'enquête étant toujours en cours, a ajouté ce responsable. Parmi les mesures possibles figure l'expulsion des personnes impliquées, a-t-il précisé. Selon les médias, les suspects ont été arrêtés la semaine dernière.

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