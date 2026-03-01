Des manifestations meurtrières ont secoué le Pakistan dimanche après la mort du guide suprême iranien. Dix-sept personnes sont mortes dans des affrontements de rue.

Au moins dix-sept morts dans des manifestations pro-Iran au Pakistan

AFP Agence France-Presse

Au moins dix-sept personnes ont été tuées dimanche au Pakistan dans des protestations après la mort du guide suprême iranien, notamment en tentant de prendre d'assaut les représentations diplomatiques des Etats-Unis dans le pays.

Dans la mégapole de Karachi, un journaliste de l'AFP a vu dans la journée des centaines de manifestants pro-iraniens qui tentaient de pénétrer dans le consulat américain avant d'être dispersés par la police qui faisait notamment usage de gaz lacrymogène.

Dix morts à Karachi

Au moins dix personnes ont été tuées et le bilan était de 70 blessés dimanche soir, selon la police de Karachi. Neuf personnes au moins ont été tuées par balle, selon les registres des hôpitaux dont l'AFP a pu prendre connaissance.

Les autorités de la province de Sindh, qui comprend Karachi, ont ordonné une enquête, selon un communiqué. «Nous n'avons pas besoin au Pakistan de quoi que ce soit qui soit lié aux Etats-Unis», a dit Sabir Hussain, l'un des manifestants. Les manifestants scandaient des slogans hostiles aux Etats-Unis, à Israël et à leurs alliés.

Dans la matinée, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des manifestants avaient escaladé le mur d'enceinte et brisé des fenêtres du bâtiment consulaire américain, certains déclarant l'intention d'y mettre le feu, avant l'intervention de la police.

Affrontements avec la police

Dans la ville de Gilgit (nord), au moins sept personnes ont été tuées dans des affrontements avec la police qui ont également fait de nombreux blessés, a indiqué un responsable des secours, Zaheer Shah, par téléphone à l'AFP.

Dans la capitale Islamabad, quelque 4000 personnes ont manifesté, brandissant des photos du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué la veille par des frappes américaines et israéliennes sur Téhéran. Des journalistes de l'AFP ont entendu des tirs de sommation visant à disperser la foule, et vu la police recourir au gaz lacrymogène près de l'ambassade américaine.