Une attaque de drones iraniens a visé la base navale d'Al Salam à Abou Dhabi, dimanche 1er mars. L'incendie provoqué n'a fait aucune victime. Cette base accueille des forces françaises.

Une attaque de drones iraniens contre une base navale d'Abou Dhabi accueillant des forces françaises a provoqué un incendie sans faire de victime, a indiqué dimanche le ministère émirati de la Défense, alors que l'Iran frappait les pays du Golfe pour la deuxième journée consécutive. Les salves de drones et de missiles iraniens sont lancées en représailles aux frappes américaines et israéliennes contre la République islamique, qui ont tué son guide suprême Ali Khamenei samedi.

«Des équipes spécialisées sont intervenues aujourd'hui à la suite d'un incident résultant d'une attaque de deux drones iraniens contre un entrepôt de la base navale d'Al Salam, à Abou Dhabi», a déclaré le ministère. «L'attaque a provoqué un incendie dans deux conteneurs de matériel divers, mais il n'y a pas eu de victimes», a-t-il précisé.

La base émiratie, également connue sous le nom de Camp de la Paix, accueille des forces françaises à l'invitation des Emirats arabes unis. L'armée française s'est refusée à commenter dimanche les informations faisant état de cette frappe.